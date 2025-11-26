پختونخوا بدامنی : 10 ماہ میں 3175 واقعات، سرکاری اہلکار اور سی پیک کارکن نشانہ
ڈرون، IEDبلاسٹ، گرنیڈ حملے ،ٹارگٹ کلنگ، اغوا شامل، وزیرستان، باجوڑ، کرم، اورکزئی، مہمند، بنوں، لکی مروت زیادہ متاثر جنوبی وزیر ستان 50، شمالی 49، باجوڑ 41، خیبر میں 38واقعات، سرکاری ملازمین کے اغواکے 51کیسز ہوئے :سرکاری رپورٹ
پشاور (بیورو رپورٹ)خیبر پختونخوا میں بدامنی کے بڑھتے واقعات ، صوبائی حکومت نے رواں سال دس ماہ کی رپورٹ مرتب کر لی جس میں 3175 واقعات رونما ہوئے ، وزیرستان ،باجوڑ ، کرم ، اورکزئی ، مہمند ، بنوں ، لکی مروت ، ٹانک اور ڈی آئی خان سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ رپورٹ کے مطا بق گزشتہ دس ماہ کے دوران 3175 واقعات میں سے سب سے زیادہ بدامنی کے واقعات وزیر ستان ، باجوڑ ، کرم ، اورکزئی ، مہمند میں رونما ہوئے ، بندوبستی اضلاع میں بنوں ، لکی مروت ، ٹانک ، ڈی آئی خان بدامنی میں سب سے زیادہ متاثر ہیں، سرکاری اہلکار دہشت گردوں کا نشانہ رہے۔
رپورٹ کے مطابق گزشتہ 10ماہ کے دوران جنوبی وزیر ستان میں 50، شمالی وزیر ستان میں 49، باجوڑ میں 41، خیبر میں 38، بنوں میں 48، ٹانک میں 33، لکی مروت میں 21، ڈی آئی خان میں 20واقعات رپورٹ ہوئے ، ان میں کواڈ کاپٹر ، آئی ای ڈی بلاسٹ ، ہینڈ گرنیڈ سے حملے ،ٹارگٹ کلنگ اور اغوا کے واقعات شامل ہیں، اس دوران سرکاری ملازمین کے اغوا کے 51 کیسز سامنے آئے ۔ بدامنی کے بڑھتے واقعات کے باعث سی پیک منصوبے میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کی سکیورٹی بھی چیلنج بن گئی ہے ۔