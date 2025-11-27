عمران خان کو لانیوالے بڑے مجرم،حساب ہونا چاہیے:نواز شریف
کچھ فیصلے ہم خود نہیں کر تے ،غیروں کے ہاتھ میں ہیں، نفرت، جھوٹ، دوسروں کو چور کہنے والے خود چور نکلے ،فتنے کو شکست ہوئی ہم نے اکانومی کو گڑھے سے پھر باہر نکال دیا، قائد ن لیگ کانومنتخب ارکان اسمبلی سے خطاب ،اپنی زمین اپناگھرپروگرام کا افتتاح کیا
لا ہور(اپنے نامہ نگارسے ، مانیٹرنگ ڈیسک) سابق وزیراعظم و مسلم لیگ ن کے صدر نواز شریف نے کہا کہ نفرت، جھوٹ، گالی گلوچ کی سیاست کو عوام نے مسترد کر دیا۔ عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا اس کو لانے والے اس سے بڑے مجرم تھے ان کا بھی پورا پورا حساب لینا چاہیے ۔نومنتخب ارکان قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ کے فضل سے جھوٹ، بدتمیزی، بدتہذیبی اور فتنے کو شکست ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ 2017 میں ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا، انہوں نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا تھا، ملک دیوالیہ ہونے کے دہانے پر پہنچ گیا تھا، ترقی کی رفتار جاری رہتی تو آج دنیا میں ہمارا ایک مقام ہوتا۔جو ملک کی حالت کی پوری قوم بھگت رہی ہے ، بدتہذیبی کا کلچرعام کیا گیا، ہمارے جانے کے بعد ملک کا ستیاناس کر دیا گیا، گزشتہ دور حکومت میں ملک میں صرف تباہی آئی۔نوازشریف نے کہا کہ ہمارے دورمیں مہنگائی 3 فیصد تھی، ہمیں تو آج کل یہ فکر ہے کہ آئی ایم ایف فیصلہ کرنے دے گا یا نہیں کرنے دے گا، ہم کئی فیصلے خود نہیں کرسکتے ، غیروں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اگر ترقی کی رفتار جاری رہتی تو آج آئی ایم ایف کی فکر نہ ہوتی۔ شہبازشریف اور مریم نواز تو میرے سے بھی آگے نکل گئے ہیں، شہباز شریف اور مریم نواز بہت اچھے کام کر رہے ہیں، میں خوش ہوں یہ مجھ سے اور زیادہ آگے نکل جائیں۔نواز شریف نے کہا کہ شہباز شریف بڑا اچھا اور پیار کرنے والا بھائی ہے ، مجھ سے جو مدد ہوتی ہے وہ کرتا ہوں، عوام نے کارکردگی کی بنیاد پر ہمیں ووٹ دیا ہے ۔
گزشتہ دور حکومت میں میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں۔انہوں نے کہا کہ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کے بائیکاٹ کا کہا گیا، یہ کیسا بائیکاٹ تھا جس میں عمر ایوب کی بیگم الیکشن لڑرہی تھی۔ان کا مزید کہنا تھا کہ آج میرٹ پر کام ہورہا ہے ، ترقیاتی کام ہورہے ہیں، لیپ ٹاپ مل رہے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، گرین بسیں چل رہی ہیں، امن و امان کی حالت بہتر ہوگئی، مذاہب کی تفریق کے بغیر راشن کارڈ مل رہے ہیں اور مزید منصوبے ابھی سامنے آئیں گے ۔مسلم لیگ ن کے صدر نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ دور حکومت میں ایک بھی ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا گیا، سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اب سب چیزیں بحال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ،دوسروں کو چور اور ڈاکو کہنے والے خود چور ثابت ہوئے ۔انکا کہنا تھا سب نے مل کر شہبازشریف اور مریم نواز کا ہاتھ بٹانا ہے ، ڈیڑھ سال میں عوامی خدمت کا ریکارڈ قائم کیا گیا ہے ، اکانومی کو گڑھے سے پھر باہر نکال دیاگیا، پاکستان کو ڈیفالٹ اور بینک کرپسی سے بچایا، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کا پیار ختم کر دیا گیا تھا، کرکٹ کھیلنے کیلئے آئے تھے ،وہی کھیل 5سال تک کھیلتے رہے ،ان کا کہناتھا کہ آئی ایم ایف سے جان چھڑائی تھی،انہوں نے پھر سر پر لاکر بٹھادیا، ان کے زمانے میں میرٹ کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا تھا، ان کا بیانیہ دوسروں کو چور اور ڈاکو کہنا تھا، خود یہ چوری اور ڈاکوں میں سب سے آگے تھے ، ان کی سب داستانیں سامنے آرہی ہیں۔نوازشریف نے کہا کہ پنجاب میں غریبوں کے 1لاکھ 20 ہزار نئے گھر بن رہے ہیں، پنجاب میں غریبوں کو مفت ادویات مل رہی ہیں، پنجاب میں غریبوں کا مفت علاج معالجہ ہو رہا ہے ، نئے ہسپتال شروع کر رہے ہیں،طلبا کو اسکالرشپس، لیپ ٹاپ مل رہے ہیں، ستھر اپنجاب اپنا کام دکھا رہا ہے ۔
نوازشریف کا کہناتھا کہ2017میں ہمارا گروتھ ریٹ بڑھ رہا تھا،3فیصد پرمہنگائی تھی، یہ 39فیصد پر مہنگائی کو لے کرگئے ، پھر 4 فیصد پر آ گئی ہے ، انہوں نے جو حالات پیدا کیے اس کا خمیازہ ہر پاکستانی بھگت رہا ہے ، 1999میں پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا، 1999میں سعودی ریال کا ریٹ 11روپے تھا، ہمارے جانے کے بعد ملک میں بہت تباہی پھیری گئی، کئی فیصلے ہم خود نہیں کر سکتے ،غیروں کے ہاتھ میں ہیں، انہوں نے ہی ملک کے فیصلے غیروں کے ہاتھ میں دیئے ، 2018سے 2022 تک جو ہوتا رہا وہ ساری ذمہ داری ان کے سر ہے ،ہری پور میں ن لیگ کے امیدوار 44 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہیں، ہر روز نیا چیف سیکرٹری آ رہا تھا،تیسرے دن نیا آئی جی آرہا تھا، ان کے دور میں کوئی مستقل مزاجی نہیں تھی،ڈھنگ کے کام نہیں ہورہے تھے ، ان کے دور میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے ، ترقیاتی کام ہمیشہ مسلم لیگ ن کے دورمیں ہی ہوئے ہیں، ان کی حکومت جہاں بھی تھی وہاں برے حالات تھے ۔اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ لوگوں کو اصل نقل کا پتہ چل گیا،بیانیے کی سیاست پٹ چکی ہے ،جھوٹ کتنی دیر بولا جاسکتا ہے ۔اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ ن کو ضمنی انتخابات میں فتح سے نواز ا،شکر ادا کرتے ہیں۔ مسلم لیگ (ن) نے بہت اچھے طریقے سے الیکشن مہم چلائی۔ میانوالی میں گرین بس پراجیکٹ کا آغاز کرنے گئی تو پتہ چل گیا کہ حقیقی تبدیلی آگئی ۔عوام کے درمیان جانے سے عوامی پسند یا نہ پسند کا پتہ چلتا ہے ۔پنجاب کے تمام حلقوں کے ساتھ ہر ی پور میں بھی اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازا۔ پنجاب میں تو ہماری حکومت تھی، مگر ہری پور میں بھی مخالف حکمران پارٹی کو شکست دی۔ گزشتہ چار سالہ حکومت اور یاستی دباؤ کے باوجود مسلم لیگ (ن)نے ضمنی انتخابات جیتے ۔ مشکلات کے باوجود سیاسی عمل سے کبھی کنارا کشی اختیار نہیں کی ۔
عوام کو طاقت بنا کر سیاسی عمل میں حصہ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مورثی سیاست کا طعنہ دینے والوں نے بیوی اور رشتہ داروں کو الیکشن میں کھڑا کیا۔ ضمنی انتخاب میں ہر جگہ مہم چلائی اپنے لیڈر کی تصاویر لگائیں اور بائیکاٹ کی منافقت بھی کرتے رہے ۔ الیکشن والے دن ان کے کیمپ خالی تھے ، ہار گئے تو کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی امیدوار نہیں تھا۔ اب عوام ان کے جلسے میں آتے ہیں اور نہ ہی بہکاوے میں، لوگوں کو اصل نقل کا پتہ چل گیا۔ بیانیہ کی سیاست پٹ چکی ہے ، کتنی دیر جھوٹ بولا جا سکتا ہے ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لڑائی جھگڑے ،بدتمیزی اور بد تہذیبی کا بیانیہ ختم ہوگیا۔ آپ بائیکاٹ کریں گے تو بھی عوام کی حقیقی طاقت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ گزشتہ چار سالہ اقتدار کو تاریخ کا بد ترین دور لکھا جائے گا۔ مریم نوازنے کہاکہ چور، ڈاکو، گریبان پکڑنے اور اداروں کو گالم گلوچ والا بیانیہ کب تک چلتا ہے ۔حکمران کو انتقام کی سیاست کی بجائے لوگوں کی زندگی میں آسانی کا سوچنا چاہیے ۔ خدمت کی سیاست کو آسانی سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ پچھلے چالیس سال کوئی ایسا لیڈر، سیاست دان نہیں آیا جس کو اللہ تعالیٰ نے تین دفعہ پاکستان کا وزیراعظم بنایا۔چالیس سال سے نواز شریف کی سیاست ختم ہونے کے نعرے لگانے والے خود تاریخ کے کوڑا دان میں جارہے ہیں۔ نواز شریف نے کبھی کسی بیٹی یا کسی مخالف کو چور، ڈاکو کے انقلاب سے نہیں نوازا۔ جتنے بھی ترقیاتی کام لانچ کیے جارہے وہ سب نواز شریف صاحب کے مشورے سے کررہی ہوں۔ آج پاکستان نہ صرف ڈیفالٹ سے نکل گیا بلکہ ہر روزآگے بڑھ رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام گزشتہ دور حکومت اور آج محمد نوا زشریف کی حکومت کا موازنہ کررہے ہیں۔
پنجاب میں بڑے بڑے ہسپتال بن رہے ہیں اور خیبر پختونخوا سے بھی لوگ علاج معالجہ کے لئے آتے ہیں۔ پنجاب کے چھوٹے اضلاع میں بھی عوام کو الیکٹرک بس پرباعزت سفرکی سہولت دی۔اکثر سوچتی ہوں کہ خدمت کی سیاست آسانی سے نہ مٹائی جاسکتی ہے نہ بھلائی جاسکتی ہے ۔مجھے کوئی ایسا سیاستدان بتائیں جو چالیس سال سے مشکلات،رکاوٹوں اورسازشوں کے باوجودمقابلہ کررہا ہو ۔وہ تکالیف بھی برداشت کیں جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ہم نے اپنا بیانہ صرف اورصرف عوام کی خدمت کی سیاست پر بنایا۔پاکستان کے دشمن چاہتے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کرجائے ۔انہوں نے کہا کہ آج بھی نوازشریف انتقام نہیں بلکہ ہمیں محنت اورخدمت کا درس دے رہے ہیں۔روزانہ سڑکیں دھلتی ہے ،لوگ گلی محلوں کو صاف دیکھتے ہیں،اسی بنیاد پر (ن) لیگ کو ووٹ مل رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ (ن) کو لوگوں کے دلوں سے نکلانا آسان کام نہیں،واحد جماعت ہے جس نے کام کرکے دکھایا۔بے گھر لوگوں کیلئے پاکستان کا پہلا اور منفرداپنی زمین، اپناگھرپروگرام کا آغاز کر دیا گیا۔نواز شریف نے وزیراعلیٰ مریم نوازشریف کی درخواست پر اپنی زمین، اپنا گھرپروگرام کا افتتاح اور قرعہ اندازی کا آغاز کیا۔نوازشریف نے ڈیجیٹل ٹچ کے ذریعے سکیم کا باضابطہ آغاز کیا۔قرعہ اندازی کے بعد وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے اٹک کی خاتون رخسانہ بی بی کو خود فون کرکے پلاٹ نکلنے پر مبارکباد پیش کی ۔رخسانہ بی بی نے نواز شریف اور وزیراعلیٰ مریم کوبہت سی دعائیں دیں۔
مریم نواز نے بہاولپور کی تحصیل منڈی یزمان کی میرومائی کا پلاٹ نکلنے پربھی فون کیا، نواز شریف سے بات چیت کرائی۔میرو مائی کے شوہر رمیش لال سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے جانتے ہیں؟۔رمیش لال نے کہا کہپوچھنے کی بات نہیں۔وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا جس میں مری،ساہیوال اور سرگودھا کارڈیالوجی سنٹرز کی رفتار کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پنجاب کے 57 اسپیشلائزڈ ہسپتالوں کی پرفارمنس رپورٹ پیش کی گئی۔اجلاس میں بتایا گیا کہ پنجاب کے سپیشلائزڈ ہسپتالوں میں لاکھوں مریض مستفید ہو رہے ،سرجریز اور اربوں روپے کی مفت ادویات دی جارہی ہیں۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے کارڈیالوجی سنٹرمیں مشینری کی تاخیر پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس موقع پرپنجاب میں ہسپتال کی تعمیر کیساتھ ساتھ تمام مشینری اور مکمل آلات کی انسٹالیشن کو لازمی قرار دیا گیا۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودھا کو اپریل تک مکمل فعال کرنے کا حکم دے دیا۔وزیراعلیٰ نے نواز شریف کارڈیالوجی سنٹر مری کو وسط فروری تک مکمل طور پر فعال کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ مریم نواز شریف نے مری میں کارڈیک سرجری تھیٹر کو مکمل کرنے اور نواز شریف کارڈیالوجی سنٹر مری میں درکار مشینری جلد از جلد مہیا کرنے کی ہدایت کی۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے نوازشریف کارڈیالوجی سنٹر مری میں ڈاکٹر ز اور دیگر بھرتیوں کا عمل جلد ازجلد مکمل کرنے کا حکم دیا۔