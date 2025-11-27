جغرافیائی وسیاسی کشمکش سرحد پار دہشتگردی:دشمن کے عزائم ناکام بنائینگے:فیلڈ مارشل
شہریوں کا تحفظ اولین ترجیح، وفاقی و صوبائی حکومتوں کیساتھ تعاون جاری رہے گا
راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر)فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا بڑھتی ہوئی جغرافیاتی و سیاسی کشمکش، سرحد پار دہشتگردی اور ہائبرڈ جنگ جیسے چیلنجز نے صورتحال پیچیدہ کردی ، پاکستان کی سب سے بڑی قوت قومی اتحاد ہے اور ہم اسی اتحاد کے ساتھ دشمنوں کے عزائم ناکام بنائیں گے ۔پاکستان کی سرزمین کا تحفظ، قومی سالمیت اور ہر پاکستانی شہری کی حفاظت پاک فوج کی اولین ترجیح ہے اور اس پر کسی قسم کا سمجھوتانہیں کیا جائے گا،وفاقی و صوبائی حکومتوں کے ساتھ تعاون جاری رہے گا۔پاک فوج کے محکمہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر)کے مطابق نیشنل سکیورٹی ورکشاپ-27 کے شرکا نے گزشتہ روز جنرل ہیڈکوارٹرز (جی ایچ کیو) کا دورہ کیا جہاں ورکشاپ کے شرکا کو ملکی و علاقائی سکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا یہ اہم تربیتی پروگرام ارکانِ پارلیمان، سینئر سول و عسکری افسران، ماہرینِ تعلیم اور سول سوسائٹی کے نمائندگان پرمشتمل تھا، اس نوعیت کی ور ک شاپ کا مقصد قومی سلامتی سے متعلق اہم امور پر جامع آگاہی فراہم کرنا ہے ۔ اس موقع پر شرکا سے گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا بڑھتی ہوئی جیو پولیٹیکل کشمکش، سرحد پار دہشتگردی اور ہائبرڈ جنگ جیسے چیلنجز نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے ، بیرونی حمایت یافتہ دہشتگردی اور معلوماتی جنگ کے باوجود پاکستان کی مسلح افواج، انٹیلی جنس ادارے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے غیر متزلزل عزم، پیشہ ورانہ مہارت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔
فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان ایک باوقار ملک ہے اور عالمی برادری میں اسے اس کا جائز مقام ضرور حاصل ہوگا۔ \"معرکۂ حق\" کے دوران پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور عزم نے دنیا بھر میں پاکستان کی ساکھ کو مزید مضبوط کیا ہے ،سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کی سب سے بڑی قوت قومی اتحاد ہے اور ہم اسی اتحاد کے ساتھ دشمنوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنائیں گے ۔شرکاء کو ملک میں جاری غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف اقدامات سے بھی آگاہ کیا گیا، جن میں سمگلنگ، منشیات کی ترسیل اور منظم جرائم کے نیٹ ورکس کے خلاف کریک ڈاؤن شامل ہے ، بریفنگ میں سرحدی انتظام بہتر بنانے اور غیر قانونی غیر ملکیوں کی واپسی کے اقدامات پر تازہ پیش رفت بھی شیئر کی گئی۔فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین کا تحفظ، قومی سالمیت اور ہر پاکستانی شہری کی حفاظت پاک فوج کی اولین ترجیح ہے اور اس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، پائیدار امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے وفاقی و صوبائی حکومتوں کے ساتھ ہم آہنگ قومی کوششیں انتہائی ضروری ہیں۔
دریں اثنا ایران کی سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی اردشیر لاریجانی نے جی ایچ کیو میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ملاقات میں دونوں ممالک کے باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا گیا، جبکہ خطے میں موجودہ درپیش سکیورٹی چیلنجز اور بدلتی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں امن و استحکام کے لئے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا اور دہشتگردی کے خاتمے کے لئے ایران کے ساتھ قریبی تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔انہوں نے بدلتی ہوئی جیو پولیٹیکل صورتحال میں سٹریٹجک تعاون کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا اور اس کو آگے بڑھانے پر زور دیا ۔اس موقع پر علی لاریجانی نے خطے میں امن کے لئے پاکستان کے کردار کو سراہا جبکہ ایران پاکستان تعلقات کو مزید آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔انہوں نے علاقائی مسائل کے حل کے لئے مذاکرات اور شراکت داری کو ناگزیر قرار دیا اور طویل المدتی استحکام کے لئے پاکستان اور ایران کے باہمی تعاون پر اتفاق کیا۔