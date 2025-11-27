شہباز شریف کی شاہ بحرین،ولی عہد سے ملاقاتیں:تجارت 1ارب ڈالر تک بڑھانے کا عزم
جناح کابحرین کا وکیل رہنا اعزاز:حمد الخلیفہ، وزیراعظم کو آرڈرآف بحرین کا اعزاز عطا
منامہ،اسلام آباد(دنیا نیوز،نامہ نگار)وزیراعظم شہبازشریف نے منامہ میں بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ اور ولی عہد، بحرینی افواج کے نائب سپریم کمانڈر اور وزیراعظم شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ سے ملاقاتیں کیں او ر کہا پاکستان اور بحرین کے درمیان دو طرفہ تجارت کو تین سالوں کے اندر 1 ارب امریکی ڈالر تک لے جایا جائے گا۔ شہباز شریف دو روزہ دورے پر بحرین کے دارالحکومت منامہ پہنچے جہاں بحرین کے ولی عہدشہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ، نائب وزیراعظم خالد بن عبداللہ الخلیفہ، وزیر خارجہ ڈاکٹر عبد اللطیف بن رشید الزایانی اور بحرینی قیادت کے سینئر ارکان نے پرتپاک استقبال کیا جبکہ قصر القضیبیہ پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ شہباز شریف کی بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ملاقات ہوئی جس میں دونوں برادرممالک کے درمیان مضبوط اور تاریخی شراکت داری پرگفتگو ہوئی۔ بحرین کے بادشاہ نے وزیراعظم شہباز شریف کو عالمی سربراہان کو پیش کیا جانے والا سب سے بڑا اعزازآرڈرآف بحرین (فرسٹ کلاس)پیش کیا۔
حمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے کہا ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ قائداعظم محمد علی جناح نے بحرین کی قانونی نمائندگی کی، ہمارے پاس موجود دستاویزات کے مطابق محمد علی جناح بحرین کے وکیل رہے ہیں۔قبل ازیں شہبازشریف نے بحرین کے ولی عہد سے گفتگو میں بحرین کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت حاصل کرنے پر مبارکباد دی ۔ملاقات میں اقتصادی تعاون گفتگو کا مرکز رہا، وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اور بحرین کے درمیان دو طرفہ تجارت کو تین سالوں کے اندر 1 ارب امریکی ڈالر تک لے جایا جائے گا، اس ہدف کا حصول پاکستان-جی سی سی فری ٹریڈ ایگریمنٹ، جو کہ اپنے حتمی مراحل میں ہے اور حال ہی میں ویزا کی شرائط میں نرمی جیسے اقدامات کے ذریعے کیا جائے گا۔شہباز شریف نے بحرینی سرمایہ کاروں کو فوڈ سکیورٹی، آئی ٹی، تعمیرات، کان کنی اور معدنیات، صحت، قابل تجدید توانائی اور سیاحت میں مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی۔ملاقات میں دفاعی اور سکیورٹی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، دونوں فریقین نے تربیت، سائبر سکیورٹی، دفاعی پیداوار اور معلومات کے تبادلے میں تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا۔دونوں رہنماؤں نے غزہ کی حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ غزہ کے عوام کے لیے جو کئی دہائیوں سے مصائب کا شکار ہیں، امن و استحکام کا قیام انتہائی خوش آئند ہے ۔