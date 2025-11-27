چھوٹے صوبے مسائل کا حل ،نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے کر دار ادا کرسکتے ہیں:میاں عامر محمود
سب کی ایک ڈیمانڈ ہو توحکمران،ایڈمنسٹریشن اور اسٹیبلشمنٹ نظر انداز نہیں کرسکتی،بڑے یونٹس کیساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے ایسا نہیں کہ ملک میں اچھے لیڈر نہیں آئے ،سیشن سے خطاب،عالمی انڈیکس میں ہم خانہ جنگی والے ممالک کیساتھ :عبدالرحمن
کراچی (دنیا نیوز)چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے کہا ہے کہ ملک اپنی صلاحیت کے مطابق ترقی نہیں کر رہا، چھوٹے صوبے بنانے سے مسائل حل کرنے میں آسانی ہو گی۔نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے کردار ادا کرسکتے ہیں ،سب کی ایک ڈیمانڈ ہو توحکمران،ایڈمنسٹریشن اور اسٹیبلشمنٹ آپ کی بات کو نظر انداز نہیں کرسکتی۔ایپ سپ کے زیر اہتمام ملک گیر آگاہی مہم "2030 کا پاکستان: چیلنجز، امکانات اور نئی راہیں"کے سلسلے میں آئی او بی ایم کورنگی کریک میں سیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے ، پاکستان ہمارا گھر ہے ، اللہ نے مسلمانوں کو ایک الگ ملک دیا، وقت کے ساتھ ہمارے حالات بھی بہتر ہوئے ہیں،اس خطے میں چین، بھارت، ویتنام اور تھائی لینڈ ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ساتھ والے ممالک کتنی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، ملک اپنی صلاحیت کے مطابق ترقی نہیں کر رہا، چیئرمین دنیا میڈیا گروپ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ گزشتہ 80 سال میں اچھے لیڈر نہیں آئے ، کوئی اپنا وہ فرض ادا نہیں کرسکا جو اس کو ادا کرنا چاہیے تھا، پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور اس کے 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، پاکستان دنیا کی واحد فیڈریشن ہے جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ باقی تینوں سے بڑا ہے ۔ پنجاب آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 52 فیصد ہے ، باقی تین صوبوں کو ملائیں تو وہ پاکستان کا 48 فیصد بنتے ہیں، پنجاب 13 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے ، سندھ کی آبادی ساڑھے 5 کروڑ ہے ، ہم کراچی کی آبادی کا اب تک فیصلہ نہیں کر سکے ، کوئی کراچی کی آبادی 2 کروڑ کہتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ 3 کروڑ ہے ۔
انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نادرا جیسا ادارہ ہے ، شناختی کارڈ رکھنا ہم سب کی قانونی ذمہ داری ہے ، ہمیں تو ہر گھنٹے بعد پتہ چل جانا چاہیے کہ ہماری آبادی کتنی ہے ، آج سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آپ سیٹلائٹ سے بھی لوگوں کو گن سکتے ہیں، کسی ملک کی 7 ذمہ داریاں ہوتی ہیں، پبلک ویلفیئر، امن وامان، انصاف کا نظام، اکنامک ویلفیئر، پولیٹیکل ویلفیئر اور ملکی سرحدوں کی حفاطت یقینی بنانا ہوتا ہے ، انہوں نے مزیدکہا کہ ہم نے اپنے ملک میں کچھ کام اچھے بھی کیے ، آج کے دور میں ہم دنیا سے پیچھے رہ رہے ہیں، ایک دور تھا جب پاکستان اس خطے میں سب سے آگے مانا جاتا تھا، ساؤتھ ایشیا میں پاکستان میں ڈویلپمنٹ دوسرے ممالک سے زیادہ تھی اب پیچھے ہیں،ورلڈبینک نے ایک رپورٹ شائع کی کہ پاکستان 100 سال کا ہونے پر کیسا ہوگا، پاکستان میں صرف 5 کیپیٹل شہر ہیں جہاں کچھ ترقی نظر آتی ہے ، ہم نے ان 5 بڑے شہروں کے علاوہ کوئی ایسا شہر نہیں بنایا جہاں تمام بنیادی ضروریات میسر ہوں۔میاں عامر محمود نے کہا کہ ہمارے ادارے مضبوط نہیں ہیں، ادارے کمزور ہونے سے ملک میں کرپشن بڑھی ہے ، بلدیاتی نظام عوام کے مسائل حل کرنے کا بہترین نظام ہے ، ہر جمہوری حکومت آنے کے بعد اسی کو ختم کرتی ہے ،ہمارے ادارے اس طرح آزاد نہیں کہ آپ کو میرٹ پر آپ کا حق مل سکے ، کمزور ادارے کرپشن کو جنم دیتے ہیں۔
میاں عامر محمود نے کہا کہ ہم اب تک صرف 4 صوبے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے چاروں صوبوں کو دیکھیں تو یہ لوپ سائیڈڈ ہیں، بلوچستان کی آزادی کے وقت آبادی صرف 11 لاکھ تھی، تقریباً آدھے پاکستان کا رقبہ بلوچستان کے پاس ہے ، بلوچستان کی آبادی اس وقت ڈیڑھ کروڑ ہے ، اتنے بڑے ایریا میں امن وامان قائم رکھنا ناممکن ہے ، دنیا میں اتنے بڑے ملک نہیں جتنے بڑے ہمارے صوبے ہیں، 41 ممالک ایسے ہیں جو خیبرپختونخوا سے بڑے ہیں، دنیا میں 172 ایسے ممالک ہیں جو رقبے میں بلوچستان سے چھوٹے ہیں، جب ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو اس انداز میں بناتے ہیں تو گورننس ٹھیک نہیں ہوسکتی۔انہوں نے کہا کہ یواین نے سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ گولز میں 167 ممالک کا سروے کیا ہمارا نمبر 140 واں ہے ، اسی طرح ہیومن ڈویلپمنٹ انڈیکس میں 193 ممالک کا سروے کیا گیا ہم 168 ویں نمبر پر ہیں، قانون کی بالادستی کے حوالے سے سروے میں ہم 142 ممالک میں 129 ویں نمبر پر ہیں، ہم اپنے آپ کو زرعی ملک کہتے ہیں، گلوبل ہنگر انڈیکس سروے میں 127 ممالک میں ہمارا 109 واں نمبر ہے ۔
ہمیں دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ کے کس ستون نے ہمیں یہ سب چیزیں دینی ہیں، ہمارے ایڈمنسٹریٹو یونٹس مینج ایبل ہونے چاہئیں، ہمارے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ایسے ہونے چاہئیں جو مسائل کو حل کرسکیں، کوئی بھی ملک اتنے بڑے بڑے ایڈمنسٹریٹو یونٹس سے آگے نہیں بڑھا،ہر ملک نے اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو چھوٹا کیا ہے ، ہم ان ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو ایسے ہی رکھ کر بیٹھے رہیں گے تو آگے بڑھنا مشکل ہوگا، کراچی ایک ڈویژن ہے اور یہ ایک صوبہ بن سکتا ہے ، ہم ہر ڈویژن کو صوبہ بناتے ہیں تو پھر آپ اچھے طریقے سے گورننس کر سکتے ہیں، پنجاب میں 10 ڈویژن ہیں، پنجاب میں 10 صوبے بنائیں تو سب سے بڑا ڈویژن لاہور اور سب سے چھوٹا گجرات بنتا ہے ۔میاں عامر محمود نے کہا کہ کراچی کی جہاں بھی بات ہوتی ہے تو آبادی میں فرق آتا ہے ، کراچی اگر صوبہ بنتا ہے تو اس کی آبادی 20.2 ملین ہوگی، صوبے بنیں تو پورے سندھ میں 7 ہوں گے ، خیبرپختونخوا میں بھی 7 صوبے بن سکتے ہیں، ہر صوبے میں نئے صوبوں کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے۔
سیاسی پارٹیوں کے منشور دیکھیں تو وہاں بھی نئے صوبوں کی بات موجود ہے ، شہید بینظیر بھٹو نے منشور میں ڈسٹرکٹس کو بااختیار بنانے کی بات کی، مسلم لیگ ن کے منشور میں بھی نئے صوبے کی بات کی جاتی ہے ، بانی پی ٹی آئی کا ایک ویڈیو کلپ موجود ہے ، بانی پی ٹی آئی نے بھی کہا پاکستان تب تک ترقی نہیں کرسکتا جب تک ڈویژنز کو صوبہ نہ بنایا جائے ۔چیئرمین دنیا میڈیا گروپ نے کہا کہ بلوچستان میں بھی 8 ڈویژن ہیں، 8 صوبے بنیں گے ۔میاں عامر محمود نے مزیدکہاکہ بنگلہ دیش میں لوگوں کو انقلاب سے کچھ نہیں ملا، ایکسپورٹ اور روزگار کم اور امن وامان بھی خراب ہو گیا، آج تک پرتشدد انقلاب سے کسی ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہوئی، پرتشدد انقلاب سے خرابی زیادہ بڑھتی ہے ، ترکیہ ہمارے جیسا ملک ہے ، وہاں فوج کی حکومت رہی، ترکیہ میں بھی ایک وزیراعظم کو پھانسی پر چڑھایا گیا اور پاکستان میں بھی،ترکیہ کو ایک لیڈر ملا، ترکیہ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم بہت اچھا تھا،طیب اردوان اور ان کی پارٹی نے وہاں کام کر کے دکھایا، طیب اردوان کارکردگی کی بنیاد پر نیشنل سطح پر پہنچے ۔
چیئرمین دنیا میڈیا گروپ نے کہا کہ صوبے کیسے چھوٹے ہو سکتے ہیں اس کیلئے نوجوان اہم کردارادا کرسکتے ہیں، نوجوانوں کے پاس آج سوشل میڈیا ہے ، سب کی جیبوں میں موبائل موجود ہے ، سوشل میڈیا کے ذریعے سب جڑے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کو آپ مثبت کام کیلئے استعمال کر سکتے ہیں، ہمیں اپنی جدوجہد کو اتنے پرامن طریقے سے جاری رکھنا ہے کہ کوئی نظر انداز نہ کرے ، ہم اس پاکستان، عوام اور نوجوانوں کے بہتر مستقبل کی بات کر رہے ہیں،پاکستان میں 64 فیصد نوجوان ہیں، صرف ایک فیصد نوجوان یونیورسٹی تک پہنچ پاتے ہیں، یہ ایک فیصد سب سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں، آپ اس سسٹم کو پرامن طریقے سے بدل سکتے ہیں، ہمیں اپنے اتحاد کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ، جب کروڑوں لوگ نئے صوبوں کی ڈیمانڈ ایک ساتھ کریں گے تو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا۔قبل ازیں چیئرمین ایپ سپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمن نے سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج یہاں آنے کا مقصد تھا کہ بیٹھ کر دیکھ سکیں کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، 20 سال بعد پاکستان 100 سال کا ہوجائے گا، ہمیں ٹھیک سمت کا تعین کرنا ہوگا،اگر ہماری سمت ٹھیک ہو تو منزل خود ہی مل جائے گی، انڈسٹریلائزیشن کے دور میں ہم نے اسکلز سیٹ پر بڑی توجہ دی، ہمیں انفرادی طور پر خود کی کردار سازی بھی کرنی ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان مسلمانوں کا ملک، شفافیت میں ہمارا 137 واں نمبر ہے ، ہم ہیومن ڈویلپمنٹ انڈیکس میں ان ممالک کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں خانہ جنگی ہے ۔