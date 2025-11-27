ایشیائی ترقیاتی بینک:پاکستان کیلئے 4کروڑ80لاکھ ڈالر اضافی قرض کی منظوری
رقم بلوچستان میں پانی کے منصو بوں پر خرچ ہو گی ، جدید واٹر سپلائی سسٹم سے پانی کے ضیاع میں بھی کمی آئیگی 1839ہیکٹر بارانی اراضی کو پانی ملے گا ، روزگار کے ساتھ خواتین کیلئے معاشی مواقع بھی پیدا ہونگے :اعلامیہ
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک ، ایجنسیاں) ایشیائی ترقیاتی بینک(اے ڈی بی)نے پاکستان کیلئے 4 کروڑ80 لاکھ ڈالر اضافی قرض کی منظوری دے دی ،اے ڈی بی کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق فنڈز بلوچستان میں پانی سے متعلق منصوبے پر خرچ ہوں گے ، جدید پائپڈ واٹر سپلائی سسٹم متعارف کرایا جائیگا جس سے پانی کے ضیاع میں نمایاں کمی آئے گی ،صوبے میں پانی کی شدید قلت اور موسمیاتی اثرات کے باعث زرعی شعبہ دباؤ میں ہے ، بلوچستان کی معیشت کا دو تہائی حصہ زراعت پر ہے ا سکی 60 فیصد آبادی اسی شعبے سے وابستہ ہے ،اے ڈی بی کاکہنا ہے کہ1 ہزار 839 ہیکٹر بارانی اراضی میں بھی پانی کی دستیابی بہتر ہوگی، منصوبہ ژوب اورمُولا دریا بیسن میں روزگاراورخواتین کے لئے معاشی مواقع بڑھائے گا ، منصوبے میں جاپان فنڈ اور ہائی لیول ٹیکنالوجی فنڈ کی کو فنانسنگ بھی شامل ہے ۔