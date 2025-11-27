صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایشیائی ترقیاتی بینک:پاکستان کیلئے 4کروڑ80لاکھ ڈالر اضافی قرض کی منظوری

  • پاکستان
ایشیائی ترقیاتی بینک:پاکستان کیلئے 4کروڑ80لاکھ ڈالر اضافی قرض کی منظوری

رقم بلوچستان میں پانی کے منصو بوں پر خرچ ہو گی ، جدید واٹر سپلائی سسٹم سے پانی کے ضیاع میں بھی کمی آئیگی 1839ہیکٹر بارانی اراضی کو پانی ملے گا ، روزگار کے ساتھ خواتین کیلئے معاشی مواقع بھی پیدا ہونگے :اعلامیہ

 اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک ، ایجنسیاں) ایشیائی ترقیاتی بینک(اے ڈی بی)نے پاکستان کیلئے 4 کروڑ80 لاکھ ڈالر اضافی قرض کی منظوری دے دی ،اے ڈی بی کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق فنڈز بلوچستان میں پانی سے متعلق منصوبے پر خرچ ہوں گے ، جدید پائپڈ واٹر سپلائی سسٹم متعارف کرایا جائیگا جس سے پانی کے ضیاع میں نمایاں کمی آئے گی ،صوبے میں پانی کی شدید قلت اور موسمیاتی اثرات کے باعث زرعی شعبہ دباؤ میں ہے ، بلوچستان کی معیشت کا دو تہائی حصہ زراعت پر ہے ا سکی 60 فیصد آبادی اسی شعبے سے وابستہ ہے ،اے ڈی بی کاکہنا ہے کہ1 ہزار 839 ہیکٹر بارانی اراضی میں بھی پانی کی دستیابی بہتر ہوگی، منصوبہ ژوب اورمُولا دریا بیسن میں روزگاراورخواتین کے لئے معاشی مواقع بڑھائے گا ، منصوبے میں جاپان فنڈ اور ہائی لیول ٹیکنالوجی فنڈ کی کو فنانسنگ بھی شامل ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

بچوں کا سکرین ٹائم اتنا بھی بُرا نہیں، نئی تحقیق میں انکشاف

برطانیہ،موٹاپا ر وکنے کیلئے ملک شیک،ڈرنکس پر شوگر ٹیکس

چینی روبوٹ نے گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کرلیا

کونسی ٹیکنالوجیز وقت کے ساتھ ختم ہوجائیں گی؟

مردہ ماں کا بہروپ بدل کر پنشن حاصل کرنیوالا شخص

کپکپی سے بھی جسمانی وزن میں کمی لانا ممکن ہے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak