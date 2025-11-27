پاکستان میں غیر رسمی چینلزسے 90فیصد سونے کی تجارت :مسابقتی کمیشن کی ریگولیٹری اتھارٹی بنانے کی تجویز
گولڈٖ مارکیٹ غیر دستاویزی اور غیر شفاف قیمتوں کا شکار ،پاکستان میں سونے کی سالانہ کھپت 60 سے 90 ٹن تک پہنچ چکی غیر دستاویزی گولڈ مارکیٹ کے باعث زیادہ تر لین دین نقد ہورہا،تاجر گروہ بھی سونے کی قیمتوں اور سپلائی پر اثرانداز ہو رہے سونے کی خریدو فروخت کو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے منسلک کیا جائے ، ریکوڈک 37 سال میں 74 ارب ڈالر کا سونا پیدا کریگا
مسابقتی کمیشن آف پاکستان کی سونے کی مارکیٹ پر اسیسمنٹ سٹڈی میں کہا گیا ہے کہ ملک میں 90 فیصد سے زیادہ سونے کی تجارت غیر رسمی چینلز سے ہوتی ہے ، پاکستان میں سونے کی مارکیٹ غیر دستاویزی اور غیر شفاف قیمتوں کا شکار ہو رہی ہیں، مسابقتی کمیشن کی اسیسمنٹ سٹڈی کیمطابق گولڈ مارکیٹ کو دستاویزی شکل دینے کیلئے اتھارٹی قائم کرنے کی ضرورت ہے ، مالی سال 2024 میں 17 ملین ڈالر مالیت کے برابر سونا درآمد کیا گیا ، اسیسمنٹ سٹڈی میں کہا گیا کہ ریکو ڈک منصوبہ سونے کی سپلائی چین کو بدلنے کی ممکنہ طاقت رکھتا ہے ، سونے کی ٹرانزیکشن پر پیچیدہ ٹیکس کا نظام سمگلنگ اور انڈر انوائسنگ کو فروغ دیتا ہے ۔ملک میں سونے کی ریفائننگ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے ۔ سونے کی لین دین میں ملاوٹ جیسی صارفین کے ساتھ دھوکہ دہی بھی کی جاتی ہے ۔سونے کی درآمدات، فروخت اور خالص ہونے سے متعلق قابل اعتماد ڈیٹا موجود نہیں ۔ کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا کہ سونا کا ڈیٹا نہ ہونے کے باعث مؤثر پالیسی سازی ممکن نہیں۔گولڈ مارکیٹ کو منظم کرنے کے لیے کمیشن نے جامع اصلاحات تجویز کر دیں، پاکستان گولڈ اینڈ جیم سٹون اتھارٹی تشکیل دی جائے ، لائسنسنگ، درآمدات اور اینٹی منی لانڈرنگ ریگولیشنز کے نفاذ کیلئے اتھارٹی قائم کی جائے ۔سونے کی خرید و فروخت کو ایف بی آر کے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے منسلک کیا جائے ۔ پاکستان میں ترکی کے ماڈل پر گولڈ بینک کا نظام قائم کیا جائے ۔