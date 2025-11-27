ہر منگل کو اسلام آباد میں ار کان پارلیمنٹ کا احتجاج : آفریدی
جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی ہر جمعرات کو اڈیالہ جیل جاؤں گا 3 سالوں میں 5300 ارب کی کرپشن ہوئی، نیب تحقیقات کرائے ، اسد قیصر
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک ) وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا محمد سہیل آفریدی نے ہر منگل کو اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو رکن اسمبلی اس احتجاج میں شامل نہیں ہوگا اس کو ملامت کریں گے ۔پشاور میں دعائیہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کا دن ہمارے لیے درد ناک اور غم ناک ہے ، ہمارے پرامن کارکنوں پر تشدد کیا گیا اور گولیاں ماری گئیں۔انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے کارکنوں پر تشدد پہلی بار نہیں ہو رہا ہے ، کچھ طاقت ور عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھ رہے ہیں، طاقت ور لوگ نہیں چاہتے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ان کا کہنا تھا کہ عدلیہ کو مفلوج کرکے رکھ دیا گیا ہے ، آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر حق استعمال کرنا ہے ، کچھ لوگ انتشار چاہتے ہیں۔وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے کہا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کو ہم پرامن تھے اور آئندہ بھی پرامن ہوں گے لیکن قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے ۔ان کا کہنا تھا کہ ہم اڈیالہ جیل کے باہر بھی بیٹھیں گے ، جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی ہر جمعرات کو اڈیالہ جیل جاؤں گا۔صوابی میں تقریب سے خطاب میں تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ حکومت کی معاشی پالیسیاں مکمل طور پر ناکام ہوچکی ہیں۔ اسد قیصر نے کہا کہ آئی ایم ایف کے مطابق 3 سالوں میں 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی، نیب اس کرپشن کی آزادانہ تحقیقات کرائے ۔ انہوں نے کہا کہ بیروزگاری کی شرح 7 اعشاریہ1 فیصد تک پہنچ گئی ہے ، حکومت کی معاشی پالیسیاں مکمل ناکام ہوچکی ہیں۔پی ٹی آئی رہنما نے الزام لگایا کہ ہری پور کے ضمنی الیکشن میں بدترین دھاندلی کی گئی ہے ۔