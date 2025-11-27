سزایافتہ افسر کو صدر میڈل پہناتا آئینی عدالت بنالی،کام پھربھی نہیں ہورہے :جسٹس محسن کیانی
اسلام آباد(نامہ نگار سے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے وفاقی دارالحکومت کے پٹوار سرکلز میں پرائیویٹ اشخاص کے سرکاری کام کرنے کے خلاف کیس میں عدالتی حکم کے مطابق اسامیوں کا درست اشتہار جاری نہ ہونے پرضلعی انتظامیہ کو دوبارہ درست اشتہار جاری کرنے کا حکم دے دیا۔
دوران سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیئے کہ کیاہرکام توہین عدالت کے بعد ہی کرناہے ،جس ڈی سی کو اس عدالت نے سزادی ہوئی تھی اسے صدر میڈل پہناتا ہے ،میں جب توہین عدالت کا نوٹس کروں گا توجسٹس بابر ستار کی طرح نہیں کروں گا کہ وقت دے دوں،میں اسی وقت ہتھکڑی لگا کر جیل بھیج دوں گا، میڈل ویڈل یہیں رہیں گے ،اب تو آپ لوگوں نے آئینی عدالت بنا لی پھر بھی کام نہیں ہو رہے ،سب کچھ تو آپ لوگوں کیلئے ہو رہا،ہر چیز پر ججمنٹ ہے ، قسم کھائی ہے نہ ماننے کی بدنیتی نہ کریں ،غلطی کی سزا نہیں ہے ،یہ لوکل پوسٹیں ہیں کیسے سارے صوبوں سے لائیں گے ؟،اس عدالت کے مختلف فیصلے ہیں،پورے پاکستان میں کوٹہ ایک ہی ہے۔
بے ایمان لوگوں کایہ سسٹم چل نہیں سکتا،یہ بھی بے ایمانی ہے اس لئے حکومت لوکل باڈیز کے الیکشن نہیں کراتی،ہر بے ایمانی اور غلط ٹولز رکھے ہیں استعمال کرنے کے لیے ،شکر کریں آپ کو گولی نہیں ماری صرف دھمکی دی ہے ،جب تک شاملات کی زمین کی تقسیم نہیں ہوتی ہاؤسنگ سوسائٹی کا کام نہیں ہوگا،کام روکنے سے جن کے پلاٹ ہیں وہ روئیں گے آپ کو اور مجھے بد دعا دیں گئے ،عدالت نے اسلام آباد انتظامیہ کو پٹواریوں کی اسامیوں کا درست اشتہار جاری کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا پنجاب یا سندھ میں اسلام آباد والوں کو لگائیں نا،راولپنڈی میں چکوال کا پٹواری اور جہلم میں راولپنڈی کا پٹواری نہیں لگاتے ،اسلام آبادمیں پتہ نہیں آپ کو کیا ہو جاتا ہے ،آئندہ سماعت پر دوبارہ اشتہار درست کرکے جاری کریں، مزیدسماعت اگلے ماہ تک ملتوی کر دی گئی۔