54 ہزار خالی اسامیاں ختم ،سالانہ 56 ارب کی بچت ہوگی:وزیر خزانہ

  • پاکستان
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک،نیوز ایجنسیاں) وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت نے 54 ہزار خالی اسامیاں ختم کر دی ہیں جس سے سالانہ 56 ارب روپے کی بچت ہوگی۔

 گیارہویں این ایف سی ایوارڈ کا پہلا اجلاس 4 دسمبر کو منعقد ہوگا۔کرپٹو اور ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے ریگولیٹری نظام فعال ہونے کے قریب ہے ۔ ملکی معیشت درست سمت میں گامزن ہے ، معیشت مستحکم ہوگئی ۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ معاشی استحکام، مسابقت اور مالی نظم و ضبط کے لیے اصلاحات تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور معیشت میں استحکام کے واضح اشارے سامنے آ رہے ہیں، او آئی سی سی آئی سروے کے مطابق سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے ۔ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا کہ انرجی، مائننگ اور آٹو سیکٹر کی عالمی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی لے رہی ہیں اور ٹیکس نظام کی مکمل ڈیجیٹلائزیشن کا ایجنڈا بھی تیزی سے جاری ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیکس پالیسی ایف بی آر سے وزارت خزانہ منتقل ہو گئی۔نیا ٹیکس پالیسی آفس فعال ہو چکا ہے اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ سال بھر مشاورت کا نیا نظام متعارف کرایا گیا ہے ۔ 

