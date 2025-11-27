پنجاب :جرمانوں میں 400فیصد اضافہ
لاہور(اپنے نامہ نگار سے ) گورنر پنجاب کی منظوری کے بعد ترمیمی موٹر وہیکل آرڈیننس 2025 نافذ کر دیا گیا ،جس کے تحت ون وے کی خلاف ورزی ،سگنل توڑنے ،دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال اوراوورلوڈنگ سمیت ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانوں میں 400فیصد تک اضافہ کیا گیاہے ۔
تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت کی جانب سے جاری آرڈیننس کے مطابق 15 شقوں میں ترمیم کرکے نئے جرمانے عائد کئے گئے ہیں۔مقررہ حد رفتار سے تجاوز پر موٹر سائیکل 2 ہزار، رکشہ 3 ہزار، کار 5 ہزار، لگژری اور ہیوی گاڑی کو20 ہزار روپے جرمانہ کیاجائے گااور 4 پوائنٹس مائنس ہونگے ۔ پبلک سروس وہیکل میں اجازت سے زائد مسافر بٹھانے پر رکشہ 3 ہزار، ویگن اور بس 5 ہزار، بڑی بس اورہیوی وہیکل کو 10 سے 15 ہزار جرمانہ اور 4 پوائنٹس مائنس ، الیکٹرانک یا دستی ٹریفک سگنل توڑنے پر موٹر سائیکل 2 ہزار، رکشہ 3 ہزار، کار 5 ہزار، ہیوی اور پبلک وہیکل کو 10 سے 15 ہزار جرمانہ اور 4 پوائنٹس مائنس ، گڈز وہیکل میں اوور لوڈنگ پر کارگو ویگن اورٹرک 5 ہزار، ہیوی ٹرک 10 ہزار، ٹریکٹر ٹرالی و دیگر کمرشل گاڑیوں کو15 ہزار تک جرمانہ اور 4 پوائنٹس مائنس ، رات کے وقت گاڑی کے آگے پیچھے مناسب لائٹس نہ ہونے پر موٹر سائیکل 2 ہزار، رکشہ 3 ہزار، کار 3 ہزار، بڑی گاڑی 8 ہزار، ہیوی اور پبلک وہیکل کو10 ہزارجرمانہ اور 3 پوائنٹس مائنس ، ون وے کی خلاف ورزی پرموٹر سائیکل 2 ہزار، رکشہ 3 ہزار، کار 5 ہزار، ہیوی اورپبلک وہیکل کو 10 سے 15 ہزار جرمانہ اور 4 پوائنٹس مائنس ، گاڑی کے شیشوں پر ٹنٹ، فلم یا کنورٹیڈ گلاس استعمال کرنے پر کار 5 ہزار، لگژری اور بڑی گاڑی 10 ہزار۔۔۔
پبلک اورکمرشل وہیکل کو 15 ہزارجرمانہ اور 3 پوائنٹس مائنس، لائن یا زیبرا کراسنگ کی خلاف ورزی پر موٹر سائیکل 2 ہزار، رکشہ 3 ہزار، کار 3 ہزار، بڑی اورہیوی گاڑی 8 ہزار اورپبلک وہیکل کو10 ہزار جرمانہ اور 3 پوائنٹس مائنس ، ممنوعہ روٹ یا ممنوعہ وقت پر گاڑی چلانے پر موٹر سائیکل 2 ہزار، رکشہ 3 ہزار، کار 3 ہزار، لگژری اور ہیوی گاڑی 8 ہزار اورپبلک اور کمرشل وہیکل کو15 ہزار اور 3 پوائنٹس مائنس ، ٹریفک میں رکاوٹ ڈالنے اور سڑک بلاک کرنے پر موٹر سائیکل 2 ہزار، رکشہ 3 ہزار، کار 5 ہزار، ہیوی اور پبلک وہیکل کو10 سے 15 ہزار جرمانہ اور3سے 4 پوائنٹس مائنس ، لاپرواہی اور تیز رفتاری ڈرائیونگ پر موٹر سائیکل 3 ہزار، رکشہ 3 ہزار، کار 5 ہزار، لگژری اور ہیوی گاڑی کو15 ہزار جرمانہ اور 4 پوائنٹس مائنس ، بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلانے پر موٹر سائیکل 2 ہزار، رکشہ 3 ہزار، کار 5 ہزار، ہیوی اور پبلک وہیکل کو10 سے 15 ہزار جرمانہ اور 4 پوائنٹس مائنس ، سائلنس زون میں ہارن بجانے پر موٹر سائیکل، رکشہ اور کار کو 2 ہزار، بڑی گاڑی کو 5 ہزار، ہیوی اور پبلک وہیکل کو 10 ہزار جرمانہ اور 2 پوائنٹس مائنس ،گاڑی سے حد سے زائد دھواں چھوڑنے پر موٹر سائیکل 2 ہزار، رکشہ و کار 3 ہزار، بڑی گاڑی 8 ہزار، ہیوی اورپبلک وہیکل کو15 ہزار جرمانہ اور 4 پوائنٹس مائنس ، بغیر رجسٹریشن گاڑی چلانے پر موٹر سائیکل 2 ہزار، رکشہ 3 ہزار، کار 5 ہزار، ہیوی اور پبلک وہیکل کو10 سے 15 ہزار جرمانہ اور 4 پوائنٹس مائنس ۔ کم عمری میں ڈرائیونگ یا عمر کی حد کی خلاف ورزی پر موٹر سائیکل 2 ہزار، رکشہ 3 ہزار، کار 5 ہزار، ہیوی اور پبلک وہیکل کو10 سے 15 ہزار جرمانہ اور 4 پوائنٹس مائنس کی سزاہوگی ۔ بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ یا فٹنس ختم ہونے کے بعد گاڑی چلانے پر موٹر سائیکل 2 ہزار، رکشہ 3 ہزار، کار 5 ہزار، ہیوی اور پبلک وہیکل کو 10 سے 15 ہزار جرمانہ اور 4 پوائنٹس کاٹے جائیں گے جبکہ الگ سے سیکشن 106A کے تحت قید کی سزا بھی ممکن ہوگی۔
روٹ پرمٹ کے بغیر یا پرمٹ کی شرائط کے خلاف پبلک ٹرانسپورٹ چلانے پر کارگو اور کمرشل گاڑی 3 ہزار جبکہ ہیوی اور پبلک وہیکل کو15 ہزار جرمانہ اور 4 پوائنٹس مائنس ، دو پہیہ موٹر سائیکل بغیر ہیلمٹ چلانے پر 2 ہزار جرمانہ اور 3 پوائنٹس مائنس ، موٹر سائیکل پر دو سے زائد سواریاں بٹھانے پر 2 ہزار جرمانہ اور 3 پوائنٹس مائنس ، ڈرائیونگ کے دوران ہاتھ میں موبائل فون استعمال کرنے پر موٹر سائیکل 2 ہزار، رکشہ 3 ہزار، کار 5 ہزار، ہیوی اور پبلک وہیکل کو10 سے 15 ہزار جرمانہ اور 4 پوائنٹس مائنس ، نوٹیفائیڈ روڈ پر سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر کار 5 ہزار جبکہ ہیوی اور پبلک وہیکل کو10 ہزار جرمانہ اور 2 پوائنٹس مائنس ، پارکنگ رولز کی خلاف ورزی، غلط پارکنگ پر موٹر سائیکل 2 ہزار، رکشہ 3 ہزار، کار 5 ہزار، ہیوی اور پبلک وہیکل کو 15 ہزار جرمانہ اور 3 پوائنٹس مائنس ، سکیورٹی فیچرڈ نمبر پلیٹ اور مجاز اتھارٹی کی وینٹی پلیٹ نہ لگانے پر موٹر سائیکل 2 ہزار، رکشہ 3 ہزار، کار 5 ہزار، ہیوی اور پبلک وہیکل کو10 سے 15 ہزار جرمانہ اور 4 پوائنٹس مائنس کی سزادی جاسکے گی۔ آرڈیننس یا اس کے تحت بنائے گئے قواعد کی دیگر خلاف ورزیاں جو سیکشن 112 کے تحت قابل سزا ہوں، ان پر موٹر سائیکل 2 ہزار، رکشہ 3 ہزار، کار 3 ہزار، بڑی گاڑی 8 ہزار، ہیوی اور پبلک وہیکل کو10 ہزار جرمانہ ہوگاجبکہ 2 پوائنٹس کاٹے جائیں گے ۔ لائسنس ریکارڈ ڈیجیٹل ہوگاجبکہ تمام چالان الیکٹرانک بائیومیٹرک طریقے سے جمع ہوں گے اورتمام خلاف ورزیوں کا ریکارڈ سنٹرل ڈیٹابیس کا حصہ بن جائیگا۔