پختونخوا:چیک پوسٹ پر حملہ 3 اہلکار شہید،2دہشتگرد ہلاک
پشاور(نیوز ایجنسیاں ،مانیٹرنگ ڈیسک) خیبرپختونخوا کے ضلع ہنگو میں پولیس چیک پوسٹ پر حملے میں 3اہلکار شہید ہوگئے جبکہ نوشہرہ اور بنوں میں پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے 2دہشتگردوں کو ہلاک کردیا۔
بتایا گیا کہ ہنگو کے علاقے تھانہ سٹی کی حدود میں واقع قاضی تالاب چیک پوسٹ پر دہشتگردوں نے اچانک فائرنگ کردی، فائرنگ کے تبادلے میں 3اہلکار شہید ہوگئے ۔ترجمان نوشہرہ پولیس کے مطابق تھانہ نظام پور کی پولیس اور مطلوب دہشت گرد کے درمیان فائرنگ کے نتیجہ میں دہشت گرد سمیع اﷲ ہلاک ہوگیا۔ہلاک دہشت گرد کمانڈ ر انتخاب عا لم کا قر یبی سا تھی تھااورفائبر آپٹیکل انجینئر کے اغوا ، پولیو ڈیوٹی پر تعینات پولیس اہلکار مقصود علی کی شہادت سمیت متعدد سنگین مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ترجمان بنوں پولیس کے مطابق شابری بھرت کے مقام پر تھانہ منڈان پولیس کے ناکے پر موٹر سائیکل سوار دہشتگردوں نے حملہ کیا۔ پولیس نے جوابی کارروائی کی جس میں ایک ملزم ہلاک اور ایک زخمی ہوگیا۔ملزموں کے قبضے سے موٹرسائیکل، کلاشنکوف اور ہینڈ گرینیڈز برآمد کر لئے گئے ،ہلاک دہشتگردکی شناخت کا عمل جاری ہے ۔