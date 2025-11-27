باجو ڑ :بارودی موادپھٹ گیا ،2افرادجاں بحق ،ایک زخمی
واقعہ تحصیل خار کے علاقہ جنت شاہ میں پیش آیا ،زخمی عثمان کی حالت تشویشناک جاں بحق ہونیوالوں میں 18 سالہ شمشاد اور 22 سالہ عثمان شامل :ریسکیوذرائع
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک )باجوڑ میں باردوی مواد پھٹنے سے دو افراد جاں بحق اور ایک شدیدزخمی ہوگیا جس کی ہسپتال میں حالت تشویشناک ہے ۔ریسکیو 1122 نے واقعہ کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دو جاں بحق افراد اور ایک زخمی شخص کو خار ہسپتال منتقل کردیا گیا، واقعہ باجوڑ کی تحصیل خار میں تھانہ لوئی سم کے علاقے جنت شاہ میں پیش آیا ،جاں بحق ہونیوالوں میں 18 سالہ شمشاد اور 22 سالہ عثمان شامل ہیں جبکہ 25 سالہ قیام شدید زخمی ہوا جس کی حالت تشویشناک ہے ۔ پولیس نے واقعہ کی تحقیقات شروع کردی ہیں۔