پاک سعودی عرب کی مشترکہ فوجی مشقیں البتار ٹو اختتام پذیر

  • پاکستان
راولپنڈی(دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک ) پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ فوجی مشقیں البتار ٹو اختتام پذیر ہو گئیں۔

آئی ایس پی آر کے مطابق مشقیں 18 سے 26 نومبر تک جاری رہیں، مشترکہ فوجی مشقوں میں پاکستان آرمی کے سپیشل سروسز گروپ (ایس ایس جی ) اور سعودی آرمی کی کامبٹ ٹیموں نے حصہ لیا۔مشقوں کی اختتامی تقریب تبوک سعودی عرب میں ہوئی، 18مشقیں انسداد دہشت گردی پر مرکوز رہیں۔آئی ایس پی آر کے مطابق سپیشل سروسز گروپ کے جنرل آفیسر کمانڈنگ نے اختتامی تقریب میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی، پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دونوں برادر ممالک کی افواج نے پیشہ ورانہ مہارت، عملی صلاحیت اور ہم آہنگی کے اعلیٰ معیار کا مظاہرہ کیا۔

