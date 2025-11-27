صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ تعلیم پختونخوا میں 8 ارب سے زائد کی مالی بے ضابطگیاں :آڈٹ رپورٹ

پشاور (بیورو رپورٹ) محکمہ تعلیم خیبر پختونخوا میں مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے جو حالیہ آڈٹ رپورٹ میں سامنے آیا۔ رپورٹ کے مطابق محکمہ میں مجموعی طور پر 8 ارب روپے سے زائد مالی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔

مختلف تعلیمی اداروں کی تنخواہوں، ہاؤس رینٹ اور طالب علموں سے ریکوری نہ ہونے کی وجہ سے یہ بے ضابطگیاں نوٹ کی گئی ہیں جبکہ غیر مستند خریداری کا بھی ریکارڈ موجود ہے ۔آڈٹ رپورٹ میں بتایا گیا کہ بدعنوانی، دھوکہ دہی، غبن اور فنڈز کے غلط استعمال سے 10 کروڑ 10 لاکھ 7 ہزار روپے کا نقصان ہوا۔ ملازمین سے متعلق بے ضابطگیوں میں 39 کروڑ 34 لاکھ 24 ہزار روپے کا نقصان ریکارڈ کیا گیا اور مختلف خریداریوں کی مد میں 39 کروڑ 41 لاکھ 8 ہزار روپے کی بے ضابطگیاں شامل ہیں۔ 

