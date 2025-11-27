صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریم نواز اور نواز شریف کے نام پر ہمیں ووٹ ملا :نومنتخب ارکان اسمبلی

مریم نواز اور نواز شریف کے نام پر ہمیں ووٹ ملا :نومنتخب ارکان اسمبلی

لاہور(اپنے نامہ نگار سے )نو منتخب ارکان اسمبلی نے ضمنی الیکشن میں اپنی فتح کو مریم نوا ز کی محنت کا ثمر قرار دیا۔

نوا ز شریف نے نومنتخب ارکان اسمبلی کو اپنے حلقوں میں جاکر پہلے دن سے ہی خدمت کا آغاز کرنے کی ہدایت کی ہے ۔نومنتخب ارکان اسمبلی کا کہنا تھا کہ عوام نے وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی محنت اور نواز شریف کے نام پر ہمیں ووٹ دیا۔ عوام وزیراعلیٰ کی پالیسی اور پراجیکٹس بہت پسند کررہے ہیں۔ عوام کے لئے پنجاب میں جو کام کیے گئے ان کا ثمر ہمیں ضمنی الیکشن میں ملا۔ 

