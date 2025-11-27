ضمنی انتخابات میں ووٹرز ٹرن آؤٹ 28.58فیصدرہا
این اے 18 ہری پور میں سب سے زیادہ 42.9فیصدٹرن آؤٹ ریکارڈ کیاگیا این اے 129 میں ٹرن آؤٹ 18.67،پی پی 269میں 50.82فیصدرہا
اسلام آباد (دنیا نیوز)قومی اسمبلی کی 6 اور پنجاب اسمبلی کی 7 نشستوں پرضمنی انتخابات میں ووٹرز ٹرن آؤٹ کے متعلق اعداد و شمار جاری کر دئیے گئے ،ضمنی انتخاب میں مجموعی ٹرن آؤٹ 28اعشاریہ 58فیصد رہا۔ این اے 18 ہری پور میں سب سے زیادہ 42اعشاریہ 9، این اے 185 میں32اعشاریہ 61اور این اے 96فیصل آباد میں ووٹر ٹرن آؤٹ26اعشاریہ 46فیصد رہا۔ این اے 143ساہیوال میں ووٹر ٹرن آؤٹ 21 اعشاریہ43، این اے 129 لاہور میں 18 اعشاریہ67، این اے 104 فیصل آباد میں 13 اعشاریہ23، پی پی 269مظفرگڑھ میں50 اعشاریہ 82فیصد رہا۔پی پی 98 فیصل آباد میں36اعشاریہ 82، پی پی 73 سرگودھا میں 34اعشاریہ45، پی پی 87 میانوالی میں 27 فیصد ، پی پی 116 فیصل آباد میں22اعشاریہ 94جبکہ پی پی 203 ساہیوال میں 22اعشاریہ 4فیصد ووٹرز ٹرن آؤٹ ریکارڈ کیاگیا۔