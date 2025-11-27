صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان او پی سی ڈبلیوکی ایگزیکٹو کونسل کا دوبارہ رکن منتخب

  • پاکستان
دوبارہ انتخاب پاکستان کے مثبت کردار کا منہ بولتا ثبوت:ترجمان دفتر خارجہ

اسلام آباد (وقائع نگار،اے پی پی)پاکستان کو 2026-2028 کی مدت کے لیے تنظیم برائے انسداد کیمیائی ہتھیاروں (او پی سی ڈبلیو)کی ایگزیکٹو کونسل کے لیے دوبارہ منتخب کر لیا گیا ہے ۔ یہ انتخابات 24 تا 28نومبر 2025 کو دی ہیگ میں منعقد ہونیوالی ریاستی جماعتوں کی کانفرنس کے 30 ویں اجلاس کے دوران ہوئے ۔ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے  جاری تفصیلات کے مطابق کیمیاوی ہتھیاروں کی ترقی، پیداوار اور ذخیرہ اندوزی اور ان کی تباہی پر کنونشن ریاستوں کے ساتھ تخفیف اسلحہ کا سب سے کامیاب معاہدہ ہے ، جس نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی ایک پوری کلاس کو ختم کر دیا ہے ۔پاکستان او پی سی ڈبلیو کا ایک فعال رکن ہے اور اس نے 1997 میں سی ڈبلیو سی کی توثیق کے بعد سے ایگزیکٹو کونسل میں خدمات انجام دیں۔ او پی سی ڈبلیو کی 41 رکنی ایگزیکٹو کونسل کے لیے پاکستان کا دوبارہ انتخاب تنظیم میں پاکستان کے مثبت کردار کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔ یہ او پی سی ڈبلیو کے کام کو موثر قیادت اور تحریک فراہم کرنے کی پاکستان کی صلاحیت پر رکن ممالک کے اعتماد کی تصدیق کرتا ہے ۔

