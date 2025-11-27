بل بورڈزخطرناک،جانی نقصان کاذمہ دارکون ہوگا؟آئینی عدالت
پیسہ اکٹھا کرنے کیلئے شہریوں کو خطرے میں نہیں ڈالا جاسکتا:جسٹس حسن رضوی عدالت کے بِل بورڈز نصب کرنے کے طریقہ کار ،تعمیراتی معیار پر سوالات
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)وفاقی آئینی عدالت کے جسٹس حسن اظہررضوی نے بل بورڈز سے متعلق کیس میں ریمارکس دیئے کہ بِل بورڈز نہایت خطرناک ہوتے ہیں، شہریوں کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالا جاسکتا، آندھی طوفان میں بِل بورڈ زگرنے کی صورت میں جانی و مالی نقصان کی ذمہ داری کون لے گا؟۔وفاقی آئینی عدالت نے پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیئے کہ بِل بورڈز نہایت خطرناک ہوتے ہیں اور صرف فیس کی مد میں پیسہ اکٹھا کرنے کیلئے شہریوں کی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈالا جاسکتا۔ انہوں نے استفسار کیا کہ آندھی طوفان میں بِل بورڈز گرنے کی صورت میں جانی و مالی نقصان کی ذمہ داری کون لے گا اور کیا اتھارٹی اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہے ؟ عدالت نے بِل بورڈز نصب کرنے کے طریقۂ کار اورتعمیراتی معیار پر بھی سوالات اٹھائے اور یاد دلایا کہ سپریم کورٹ پہلے ہی بِل بورڈز پر پابندی کا فیصلہ دے چکی ہے ۔ عدالت نے اتھارٹی کے وکیل کو مہلت دیتے ہوئے واضح کیا کہ اجازت سے متعلق بات کی گئی تو اپیل جرمانے کے ساتھ مسترد کردی جائے گی اورسماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کردی گئی۔