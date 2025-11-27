نواز شریف اپنے خیالات کوزیادہ دیر تک کنٹرول نہیں کر سکتے
اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے ناقد ہیں مگرسوچ کو عوامی محاذ پر کم ظاہر کرتے
(تجزیہ: سلمان غنی)
مسلم لیگ ن کے قائد نواز شریف کی شخصیت اور سیاست پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات اور جذبات کو زیادہ دیر تک کنٹرول نہیں کر سکتے اور وہ جو دل میں ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں البتہ اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ ن لیگ کی سیاست اور سیاسی کردار میں نواز شریف ہی آج کی بڑی حقیقت ہیں اور فیصلہ سازی ان کی مرضی و منشا کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ۔نواز شریف نے جیتنے والے اپنے ارکان اسمبلی سے وزیراعلیٰ آفس 8کلب روڈپر ملاقات کی ۔ملاقات میں انہوں نے جہاں حکومتی کارکردگی میں اضافہ پر زور دیا وہاں انہوں نے ملکی حالات وواقعات کا تجزیہ بھی کیا ،ان کا زور اس بات پر رہا کہ مسلم لیگ ن نے ہمیشہ اپنی حکومتوں کو ملک میں ترقیاتی عمل عوام کی خوشحالی ریلیف کا ذریعہ بنایا اور اپنی اس طرح اپنی کارکردگی کو ملحوظ خاطر رکھا۔
نواز شریف نے ارکان اسمبلی سے اپنی ملاقات میں ماضی قریب میں اپنی حکومتوں کے خلاف کی جانے والی سازشوں سے بھی پردہ اٹھایا اور بتایا کہ کس طرح ایک شخص کو یہاں مسلط کرنے کے لئے ہماری چلتی ہوئی حکومت کو ٹارگٹ کیا گیا ۔تقریب میں موجود پارٹی کے ایک سینئر رہنما نے دنیا نیوز کو بتایا کہ پارٹی لیڈر نے ملاقات میں اپنے دل میں موجود بہت سے جذبات کا کھلا اظہار کیا بلکہ یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے اور جس انداز میں کہہ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں اپنی ذات سے ہونے والی زیادتیوں کا تو اتنا دکھ نہیں جتنا دکھ انہیں آگے بڑھتے پاکستان کو پٹڑی سے اتارنے اور اتارنے والوں کا ہے ۔انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان اکیلا مجرم نہیں اس کو لانے والے بھی برابر کے مجرم ہیں ۔ نواز شریف کی سیاست کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو نواز شریف کی سیاست تین بنیادی ستونوں پر کھڑی نظر آتی تھی وہ بار بار سویلین بالادستی کا بیانیہ لیکر آگے بڑھتے نظر آتے تھے اس لئے انہوں نے حکومت سے نکلنے کے بعد ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا ۔انہوں نے بدلتے حالات میں اپنی حکومت کو تو حکومت میں آنے کا سگنل دے دیا لیکن خود پس منظر میں چلے گئے ۔
نواز شریف کا شروع سے یہ موقف رہا کہ ریاستی فیصلہ سازی کا اختیار منتخب وزیراعظم کو ہونا چاہئے یہ کہ غیر منتخب اداروں کو اور یہی وجہ ہے کہ نہ تو وہ خود ہائبرڈ سسٹم کا حصہ بنے اور نہ ہی وہ ایسے کسی سسٹم میں کوئی کردار ادا کر پائے اور اب بھی جبکہ خود ان کے بھائی شہباز شریف اور پنجاب کی وزیراعلیٰ مریم نواز ہیں تو وہ کسی بھی میٹنگ اور تقریب میں ایسے الفاظ ادا کرنے سے گریزاں نظر آتے ہیں جس سے ان کی سیاست اور جمہوریت سے وابستگی متاثر ہو اور ویسے بھی اگر قومی سیاست کا جائزہ لیا جائے تو پاکستانی نظام میں اصل لڑائی اقتدار کی نہیں اختیار کی رہی ہے اور نواز شریف تین بار وزیراعظم ضرور رہے لیکن انہوں نے بار بار اصل اقتدار مانگا اور یہی چیز فیصلہ سازوں کے لئے ناقابل قبول بنتی گئی۔ حالیہ برسوں میں نواز شریف کی سیاست کو محدود کرنے کی کوشش ہوئیں مگر ان کا ورثہ ووٹ بینک اور بیانیہ کی صورت میں موجود ہے خواہ وہ وزیراعظم کے منصب پر نہیں رہے لیکن آج بھی نواز شریف حقائق کو جھٹلانے اور اس سے کنی کترانے کے لئے تیار نہیں البتہ وہ بھی محتاط رویہ اختیار کرتے نظر آتے ہیں ا ور طاقت کے مراکز بھی اس حوالہ سے محتاط رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔
فیصلہ ساز ان سے ہمیشہ اس لئے خوفزدہ رہے کہ وہ صرف حکومت نہیں نظام بدلنا چاہتے تھے طاقت کو غیر منتخب مراکز سے منتخب پارلیمنٹ کی طرف منتقلی کے خواہاں تھے اور ووٹ کو عزت دو جیسے نعرے سے ریاستی طاقت کے توازن کو چیلنج کر رہے تھے اور اب وہ بدلتے حالات میں مزاحمتی سیاست کی بجائے مصلحت کی سیاست میں آ چکے ہیں ۔ سیاست میں عدم برداشت زیادہ ہے انہیں جاننے والے جانتے ہیں کہ اب بھی وہ سویلین بالادستی پر یقین رکھتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کے ناقد ہیں مگر اس سوچ کو عوامی محاذ پر کم ظاہر کرتے ہیں یعنی اب ان میں فرق یہ ہے کہ پہلے بیانیہ سڑکوں پر تھا اور اب پس پردہ ہے نواز شریف اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ طاقت سے ٹکراؤ نہیں طاقت کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے لوگوں کو مضبوط کرنا ہی اصل کامیابی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کا نواز شریف اب سسٹم کے خلاف نہیں بلکہ سسٹم کے اندر رہ کر کھیلنے والا سیاستدان ہے ۔