پی ٹی آئی نومبر احتجاج کا ایک سال ،150سے زائد ملزموں کو سزائیں
اعترافِ جرم کے بعد سزائیں ہوئیں ،کسی نے سزا کے خلاف اپیل دائر نہیں کی 14رہنما اشتہاری ، 31مقدمات انسدادِ دہشت گردی عدالت میں زیرِ سماعت
راولپنڈی (احمد بھٹی)تحریک انصاف کے بانی کی کال پر اہلیہ بشریٰ بی بی کی قیادت میں 24 تا 26 نومبر کو ہونے والے احتجاج کا ایک سال مکمل ہو گیا۔ احتجاج ، جلاؤ گھیراؤ کے باعث تحریک انصاف کی مرکزی، دوسرے اور تیسرے درجے کی قیادت سمیت متعدد رہنماؤں کو مختلف مقدمات اور عدالتی کارروائی کا سامنا ہے ،تحریک انصاف کے 24 مرکزی ر ہنمائوں سمیت 70 سے زائد اشتہاری ہو گئے ، سابق صدر عارف علوی، عمر ایوب شبلی فراز ،سابق وزرائے اعلی کے پی کے اور گلگت بلتستان سمیت ماضی کے با اثر وفاقی و صوبائی وزرا بھی مقدمات میں نامزد ہیں ، 150 سے زائد ملزمان مختلف مقدمات میں اعترافِ جرم کے بعد سزا پا چکے ہیں جبکہ ان میں سے کسی نے بھی سزا کے خلاف مقررہ 15 دن میں اپیل دائر نہیں کی، جس کے باعث سزائیں حتمی قرار پا گئیں۔ نومبر احتجاج کے 31 مقدمات انسداد دہشتگری عدالت راولپنڈی میں زیر سماعت ہیں اور ٹرائل کی جانب بڑھ رہے ہیں ، باوثوق ذرائع کے مطابق سزایافتہ ملزمان کے اقبالی بیانات دیگر ملزمان، خصوصاً اعلیٰ قیادت کے خلاف ٹھوس شہادت کے طور پر استعمال کئے جانے کا امکان ہے ۔
سرکاری چالان کے مطابق بانی پی ٹی آئی، علیمہ خان اور بشریٰ بی بی کو مقدمات میں نامزد مرکزی ملزمان قرار دیا گیا ، ایف آئی اے ، سائبر کرائم ونگ اور دیگر اداروں کی رپورٹس بھی چالان کا حصہ ہیں۔استغاثہ کے مطابق راولپنڈی اور اٹک میں ہونے والے پرتشدد احتجاج کے دوران ایک پولیس اہلکار شہید جبکہ 170 سے زائد اہلکار و افسران زخمی ہوئے ، دو اہلکاروں کو گولیاں لگیں جبکہ 25 اہلکار ڈنڈوں کے وار سے زخمی ہوئے ، 11 سرکاری گاڑیاں تباہ ہوئیں ، موقع سے 1,169 ملزمان گرفتار کئے گئے جن میں 64 افغان باشندے بھی شامل تھے ،مقدمات میں قتل، اقدامِ قتل، بلوہ، مجرمانہ سازش، ریاست کے خلاف بغاوت، ڈکیتی اور دیگر سنگین دفعات شامل ہیں۔ مقدمات کے مطابق نومبر احتجاج کی منصوبہ بندی اڈیالہ میں ٹرائل کے دوران کی گئی جبکہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایات پر علیمہ خان نے جیل کے باہر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کارکنوں کو احتجاج اور توڑ پھوڑ پر اکسایا۔دوسری جانب مقدمات میں مسلسل غیر حاضری کے باعث تحریک انصاف کے 14 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے اور ان کے دائمی ناقابلِ ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہیں۔ اشتہاری قرار د ئیے گئے رہنماؤں میں عمر ایوب، شبلی فراز، زرتاج گل، کنول شوذب، شیخ راشد شفیق، رائے مرتضیٰ، بلال اعجاز، احمد چٹھہ ، چودھری آصف سمیت دیگر شامل ہیں۔ ایک سال کے دوران مقدمات کا سامنا کرنے والے 1406 ملزمان ٹرانسپورٹ، مالی مشکلات اور قانونی معاونت کے فقدان میں بری طرح الجھ چکے ہیں جبکہ پارٹی اور وکلا کے عدم تعاون کے باعث کارکنان شدید دل برداشتہ ہیں، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد نے جرم کا اعتراف کر لیا۔