پمز کے ڈاکٹر ابراہیم کو الزامات پر شوکاز ،3روز میں جواب طلب

  • پاکستان
پمز کے ڈاکٹر ابراہیم کو الزامات پر شوکاز ،3روز میں جواب طلب

ڈاکٹرنے وزیر صحت کی پمز آمد پر احتجاج،پریس کانفرنس میں بے بنیاد الزام لگائے انکوائری کمیٹی میں ڈاکٹر ابراہیم کے جسمانی تشدد کے دعوے ثابت نہیں ہو ئے

 اسلام آباد (ایس ایم زمان)اسسٹنٹ رجسٹرار ڈین سیکرٹریٹ پمز نے برن سینٹر کے پوسٹ گریجو یشن سرجری پروگرام سے ڈاکٹر ابراہیم کو مختلف الزامات کی بنیاد پر فارغ کرنے کے لیے شوکاز نوٹس جاری کر دیا ۔ یہ شوکاز وفاقی وزیرِ قومی صحت کی ہسپتال آمد کے موقع پر احتجاج سمیت دیگر الزامات پر جاری کیا گیا ہے ۔شوکاز نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر ابراہیم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پر ڈاکٹر عبدالخالق کی بطور سپروائزر تبدیلی کے لیے دباؤ ڈالا۔ نوٹس کے مطابق ڈاکٹر ابراہیم نے 22 اکتوبر کو وفاقی وزیر قومی صحت کی پمز آمد پر احتجاج بھی کیا، حالانکہ ان کا کیس عدالت میں زیر سماعت ہے اور متعلقہ پریزنٹیشن وزارتِ قومی صحت میں موجود ہے ۔مزید الزام عائد کیا گیا ہے کہ ڈاکٹر ابراہیم نے 3 نومبر کو ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بے بنیاد اور حقائق کے برعکس الزامات لگائے جس سے ادارے کی ساکھ اور وقار کو نقصان پہنچا۔ شوکاز میں یہ بھی درج ہے کہ انکوائری کمیٹی کے مطابق ڈاکٹر ابراہیم کے جسمانی تشدد کے دعوے ثابت نہیں ہو سکے ۔نوٹس میں ڈاکٹر ابراہیم کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تین روز کے اندر اپنا جواب جمع کرائیں بصورت دیگر انہیں سپیشلائزیشن ڈگری پروگرام سے فارغ کر دیا جائے گا۔

