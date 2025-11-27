صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چارسدہ:دھندمیں سکول وین کوحادثہ،2بچے جاں بحق،21زخمی

  • پاکستان
3شدیدزخمی طلبہ پشاور منتقل،ڈی سی کی سکولوں کے اوقات کارتبدیل کرنیکی تجویز

 پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)چارسدہ کے علاقے ترنگزئی بائی پاس روڈپردھند کے باعث سکول وین اور ٹرک میں ٹکرہوگئی ، حادثے میں 2 بچے جاں بحق اور 21 زخمی ہوگئے ، جاں بحق طلبہ میں جبران اور ایک کمسن بچی شامل ہے ۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو اہلکاروں نے جائے وقوع پر پہنچ کر تمام زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چارسدہ منتقل کیا۔ 3زخمی طلبہ کی حالت تشویشناک ہونے پر پشاور منتقل کر دیا گیا ہے ۔ ادھرڈپٹی کمشنر نے شدید دھند کے باعث نجی سکولوں کے اوقات کار تبدیل کرنے کی تجویز دی ہے اور پرائیویٹ سکول ریگولیٹری اتھارٹی سے درخواست کی گئی ہے کہ چارسدہ میں قائم نجی تعلیمی اداروں کے اوقات کار صبح 9 بجے کیے جائیں۔

