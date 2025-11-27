سکیورٹی چیلنجز:خیبر پختونخوا ایپکس کمیٹی کا اجلاس آئندہ ہفتے طلب
پشاور (بیورو رپورٹ) خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال ، سکیورٹی چیلنجز اور حالیہ حملوں کے پیش نظر خیبر پختونخوا حکومت نے ایپکس کمیٹی کا اجلاس آئندہ ہفتے طلب کر لیا۔
اجلاس میں مہاجرین پالیسی، آپریشنل اقدامات اور امن سے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور حساس اطلاعات پر جامع بریفنگ دی جائے گی، غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین سے متعلق مستقبل کی پالیسی پر غور ہوگا،پہلے مرحلے میں غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین کے خلاف ٹارگٹڈ آپریشن کا امکان ہے ، سکیورٹی ادارے مشتبہ عناصر کی موجودگی کی رپورٹ بھی اجلاس میں پیش کریں گے ۔