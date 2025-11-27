صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرِ پٹرولیم سے بین الاقوامی لا فرم مل بینک پارٹنر کی ملاقات ریکوڈک فنانسنگ کا جائزہ

  • پاکستان
اسلام آباد (نامہ نگار) وفاقی وزیرِ پٹرولیم علی پرویز ملک اور منیجنگ ڈائریکٹر آئل اینڈ ڈویلپمنٹ کمپنی لمیٹڈ احمد حیات لک سے لندن میں قائم بین الاقوامی لا فرم مل بینک کے پارٹنر منیب حسین نے ملاقات کی۔

ترجمان پٹرولیم ڈویژن کے مطابق توانائی اور قدرتی وسائل کے شعبے میں اہم پیشرفت بشمول ریکوڈک پراجیکٹ کی فنانسنگ کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ منصوبے کے فنانسرز کی نمائندگی کرتے ہوئے منیب حسین نے ریکو ڈک پراجیکٹ کے فنانشل کلوز سے متعلق مثبت پیشرفت سے آگاہ کیا۔ پاکستان کے مائننگ، تیل و گیس کے شعبوں میں اضافی مواقع پر تبادلہ خیال، سٹرٹیجک سرمایہ کاری اور شعبہ جاتی ترقی کے فروغ کیلئے تعاون کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ 

