وزیر اعلیٰ بلوچستان تبدیلی، خبریں بے بنیاد

  • پاکستان
وزیر اعلیٰ بلوچستان تبدیلی، خبریں بے بنیاد

اسلام آباد(نامہ نگار ) سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز احمد بگٹی نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی جس میں بلوچستان کی سیاسی، سماجی اور ترقیاتی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔

اس موقع پر سپیکر نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز احمد بگٹی کی تبدیلی سے متعلق گردش کرنے والی خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کی اتحادی حکومت صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے ۔ سپیکر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی مجموعی ترقی ہے ۔ وفاق ہر سطح پر صوبائی حکومت کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھے گا۔ علاوہ ازیں سپیکر ایاز صادق سے متحدہ عرب امارات کے سفیر سالم محمد سالم الزعابی ملاقات کی جس میں تجارت، سرمایہ کاری، پارلیمانی تعاون اور افرادی قوت کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ سردار ایاز صادق سے جرمنی کی سفیر اینا لیپل نے بھی ملاقات کی جس میں دوطرفہ تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ۔ دونوں رہنماؤں نے پارلیمانی وفود کے تبادلوں کے فروغ پر اتفاق کیا۔ سپیکر نے کہاکہ پاکستان میں ہونے والے حالیہ دہشتگردی کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشتگردی کیلئے استعمال ہو رہی ہے ، جرمن سفیر نے پاکستان کی پارلیمانی روایات اور اصلاحاتی اقدامات کو سراہا۔ 

