  • پاکستان
ریلوے :بغیر ٹکٹ پر جیل ہوگی

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک،نیوزرپورٹر ) وفا قی وزیرِ ریلوے حنیف عباسی نے کہا کہ بغیر ٹکٹ سفر کرنے والا اور کر انے والا دونوں جیل جائیں گے ۔

وفاقی وزیر کی زیر صدارت اسلام آباد میں اجلاس ہوا جس میں آئی جی ریلوے ، ایس پی ریلوے راولپنڈی ڈویژن اور ریلوے کے دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔اجلاس میں ریلوے پولیس کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ وزیرِ ریلوے کی ہدایات پر ٹکٹ چیکنگ مہم مزید مؤثر بنا دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ریلوے اراضی پر برسوں پرانی تجاوزات کا خاتمہ جاری ہے ، ریلوے کی ایک ایک انچ زمین کو واگزار کرایا جا رہا ہے ، دریں اثنا رکن پنجاب اسمبلی بیگم تحسین فواد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر ریلوے نے کہا کہ ضمنی الیکشن میں ثابت ہو گیا کہ مسلم لیگ (ن)اس ملک کی سب سے بڑی اور عوامی جماعت جو اپنے ہر دور حکومت میں عوام کے اعتماد پر پورا اتری ،ضمنی الیکشن میں جھوٹ، گالم گلوچ، بدتمیزی، بدتہذیبی اور فتنے کی سیاست کو شکست فاش ہوئی ، رکن پنجاب اسمبلی نے حنیف عباسی کو ضمنی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی اور گلدستہ بھی پیش کیا ۔

