ریلوے :بغیر ٹکٹ پر جیل ہوگی
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک،نیوزرپورٹر ) وفا قی وزیرِ ریلوے حنیف عباسی نے کہا کہ بغیر ٹکٹ سفر کرنے والا اور کر انے والا دونوں جیل جائیں گے ۔
وفاقی وزیر کی زیر صدارت اسلام آباد میں اجلاس ہوا جس میں آئی جی ریلوے ، ایس پی ریلوے راولپنڈی ڈویژن اور ریلوے کے دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔اجلاس میں ریلوے پولیس کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ وزیرِ ریلوے کی ہدایات پر ٹکٹ چیکنگ مہم مزید مؤثر بنا دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ریلوے اراضی پر برسوں پرانی تجاوزات کا خاتمہ جاری ہے ، ریلوے کی ایک ایک انچ زمین کو واگزار کرایا جا رہا ہے ، دریں اثنا رکن پنجاب اسمبلی بیگم تحسین فواد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر ریلوے نے کہا کہ ضمنی الیکشن میں ثابت ہو گیا کہ مسلم لیگ (ن)اس ملک کی سب سے بڑی اور عوامی جماعت جو اپنے ہر دور حکومت میں عوام کے اعتماد پر پورا اتری ،ضمنی الیکشن میں جھوٹ، گالم گلوچ، بدتمیزی، بدتہذیبی اور فتنے کی سیاست کو شکست فاش ہوئی ، رکن پنجاب اسمبلی نے حنیف عباسی کو ضمنی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی اور گلدستہ بھی پیش کیا ۔