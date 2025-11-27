صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب:جنگ سے زیادہ نقصان

  • پاکستان
سیلاب:جنگ سے زیادہ نقصان

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) وفاقی وزیر موسمیا تی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ گزشتہ چار بڑے سیلابوں میں تقریباً 4700 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔

جو کسی بھی جنگ سے زیادہ انسانی نقصان ہے جس کا شاید ہی ملک نے کبھی سامنا کیا ہو ،تقریباً 18 ہزار افراد زخمی یا مستقل معذور ہوئے جبکہ 30 لاکھ سے زائد شہری گھروں سے بے دخل ہوئے ،ڈاکٹر مصدق ملک کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کی قیمت صرف معاشی نہیں بلکہ اس میں معذوری، اموات، تعلیمی نقصان اور معاشی بگاڑ جیسے اثرات بھی شامل ہیں ، انہوں نے نشاندہی کی کہ سیلابوں کے باعث پاکستان کو ہر سال تقریباً 9.5 فیصد جی ڈی پی کے براہِ راست اور بالواسطہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔وہ پاکستان بزنس کونسل کے زیرِ اہتمام منعقدہ پینل مباحثے سے خطاب کر رہے تھے ، انہوں نے عالمی کاربن اخراج میں شدید عدم توازن پر اظہارِ تشویش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا عالمی اخراج میں حصہ ایک فیصد سے بھی کم ، دو ہمسایہ ممالک تقریباً 40 فیصد اخراج کے ذمہ دار ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

قائد اعظم ٹرافی، دفاعی چیمپئن سیالکوٹ نے فائنل میں جگہ بنا لی

ٹیسٹ میں پہلی بار انڈیا کو 400 سے زائد رنز سے شکست

ٹرائی سیریز، آج پاکستان کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا

ایتھلیٹکس فیڈریشن کے صدر کا الیکشن غیر قانونی قرار

اے ٹی پی چیلنجر کپ،اعصام اور مزمل کی کوارٹر فائنل میں رسائی

چیئرمین پی سی بی کی سعودی وزیرِ کھیل سے ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak