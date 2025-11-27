سیلاب:جنگ سے زیادہ نقصان
اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) وفاقی وزیر موسمیا تی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ گزشتہ چار بڑے سیلابوں میں تقریباً 4700 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔
جو کسی بھی جنگ سے زیادہ انسانی نقصان ہے جس کا شاید ہی ملک نے کبھی سامنا کیا ہو ،تقریباً 18 ہزار افراد زخمی یا مستقل معذور ہوئے جبکہ 30 لاکھ سے زائد شہری گھروں سے بے دخل ہوئے ،ڈاکٹر مصدق ملک کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کی قیمت صرف معاشی نہیں بلکہ اس میں معذوری، اموات، تعلیمی نقصان اور معاشی بگاڑ جیسے اثرات بھی شامل ہیں ، انہوں نے نشاندہی کی کہ سیلابوں کے باعث پاکستان کو ہر سال تقریباً 9.5 فیصد جی ڈی پی کے براہِ راست اور بالواسطہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔وہ پاکستان بزنس کونسل کے زیرِ اہتمام منعقدہ پینل مباحثے سے خطاب کر رہے تھے ، انہوں نے عالمی کاربن اخراج میں شدید عدم توازن پر اظہارِ تشویش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا عالمی اخراج میں حصہ ایک فیصد سے بھی کم ، دو ہمسایہ ممالک تقریباً 40 فیصد اخراج کے ذمہ دار ہیں ۔