محسن داوڑ ،عبد الخبیر آزاد کی ملاقات
پشاور( نیوز ایجنسیاں ) گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی سے مختلف سیا سی ، مذہبی اور انتظامی شخصیا ت نے الگ الگ ملاقاتیں کیں جن میں ملکی و صوبائی صورتحال، امن و امان، مذہبی ہم آہنگی اور عوامی سہولیات کے فروغ سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی اور خطیب بادشاہی مسجد لاہور مولانا عبدالخبیر آزاد نے گورنر خیبرپختونخوا سے ملاقات کی جس میں علاقائی صورتحال ، مذہبی رواداری اور پاکستان کو درپیش چیلنجز پر گفتگو کی گئی۔ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ اور رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ نے بھی گورنر خیبرپختونخوا سے ملاقات کی۔ ملاقات میں صوبے کی امن و امان کی صورتحال، فتنۂ خوارج کے خلاف جاری آپریشن اور صوبائی حقوق پر تفصیلی گفتگو ہوئی، گورنر خیبرپختونخوا سے ڈائریکٹر جنرل نادرا خیبرپختونخوا خالد عنایت اللہ نے بھی ملاقات کی جس میں مختلف اضلاع میں نادرا سہولیات کے دائرہ کار میں توسیع اور نئے دفاتر کے قیام پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔