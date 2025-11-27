نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جسٹس (ر)یار محمد ناصر نے حلف اٹھا لیا ،2ماہ میں الیکشن کااعلان
گلگت(دنیا نیوز)نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستا ن جسٹس (ر)یار محمد ناصر نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔
گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے نگران وزیر اعلیٰ سے حلف لیا۔حلف برداری کی تقریب میں وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام، چیف جسٹس رانا شمیم، سابق وزیر اعلیٰ حاجی گلبر سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔نگران وزیر اعلیٰ جسٹس (ر) یار محمد ناصر نے 2 ماہ میں گلگت بلتستان میں انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے ۔یاد رہے کہ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر خان اور صوبائی کابینہ نے 24 نومبر 2025 کو اپنی 5 سالہ آئینی مدت پوری کی۔