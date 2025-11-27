جسٹس انعام امین کی طبیعت ناسازی کے وقت ہائیکورٹ ڈسپنسری میں ڈاکٹرنہیں تھا
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس راجہ انعام امین منہاس کی طبیعت ناسازی کے معاملہ میں ہائیکورٹ ڈسپنسری میں ڈاکٹر کی موجودنہ ہونے کا انکشاف ہواہے۔
بتایاجاتاہے کہ جسٹس انعام امین منہاس کی گزشتہ روز طبیعت خرابی ہوئی تو ہائیکورٹ ڈسپنسری میں ڈاکٹرموجودہی نہ تھا اورڈاکٹر کا تبادلہ ہو چکا تھا ،بتایاجاتاہے کہ بعد ازاں پولی کلینک سے نئے ڈاکٹر کی تعیناتی کردی گئی،جس نے گزشتہ روز ہائیکورٹ ڈسپنسری میں چارج سنبھال لیا۔ دوسری طرف جسٹس راجہ انعام امین منہاس کوطبیعت بہترہونے پرہسپتال سے ڈسچارج کردیاگیا ہے ۔جبکہ انکی عدالت کی گزشتہ روز کی کازلسٹ منسوخ کردی گئی۔