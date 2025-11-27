صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کی حکومتی ملکیتی ادارہ کے طور پر تشکیل نو کا فیصلہ

  • پاکستان
ترمیم کیلئے مشاورت شروع، وزیراعظم و کابینہ کی منظوری کے بعد پارلیمان میں پیش بورڈ ممبرز کی کم از کم تعداد چھ ہوگی، تین نجی شعبے اور تین حکومت کے نامزد کردہ ہونگے

اسلام آباد (ایس ایم زمان )وفاقی حکومت نے نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن (این ٹی سی) کو حکومتی ملکیتی ادارے میں تبدیل کرنے اور نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن ایکٹ میں ترمیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ، قانون میں ترمیم کے بعد این ٹی سی بورڈ کی حکومتی ملکیتی ادارے کے طور پر تشکیل نو کی جائے گی۔ حکومتی ملکیتی ادارے کے طور پر این ٹی سی بورڈ کے ممبران کی تعداد کم از کم چھ ہو گی جن میں تین ممبران نجی شعبے سے لیے جائیں گے اور تین ممبران حکومت کے نامزد کردہ ہوں گے ، این ٹی سی کا موجودہ بورڈ سرکاری ممبران پر مشتمل ہے ، وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن نے این ٹی سی قانون میں ترمیم کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے ، ترمیمی بل کو وزیراعظم و کابینہ کی منظوری کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ 

