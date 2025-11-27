صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

10ماہ میں ڈی اے پی کھاد 23 فیصد مہنگی، بوری کی قیمت 14 ہزار 4سو سے زائد

  • پاکستان
10ماہ میں ڈی اے پی کھاد 23 فیصد مہنگی، بوری کی قیمت 14 ہزار 4سو سے زائد

اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی)رواں سال کے دوران ڈی اے پی کھاد کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق جنوری سے اکتوبر تک ڈی اے پی کھاد 23 فیصد مہنگی ہوئی۔

 دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ ڈی اے پی کے 50 کلو کے تھیلے کی کراچی پہنچنے پر قیمت 10828 روپے سے بڑھ کر 13344 روپے ہو گئی۔اسی عرصے میں مقامی مارکیٹ میں بھی قیمتوں میں 20 فیصد تک اضافہ سامنے آیا جہاں 50 کلو کا تھیلا 12022 روپے سے بڑھ کر 14416 روپے تک پہنچ گیا ۔وزارتِ غذائی تحفظ کے مطابق مقامی مارکیٹ میں ڈی اے پی کھاد کی قیمت 14 ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ۔ وزارت نے وضاحت کی کہ عالمی مارکیٹ میں ڈی اے پی کھاد تقریباً 800 ڈالر فی ٹن کے حساب سے دستیاب ہے جس کے مطابق 50 کلو کے تھیلے کی قیمت 14 ہزار روپے بنتی ہے ، لہٰذا اس سے زائد وصول کرنا غیر مناسب ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج میں تیسرے روز اتارچڑھاؤ کے بعد تیزی

پاکستان کو مربوط معاشی نمو ماڈل پر منتقل ہونا چاہئے ، گورنراسٹیٹ بینک

ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر بغیر کسی تبدیلی کے مستحکم

ایگرو فوڈ نمائش، دوسرے روز عالمی اداروں کی بھرپور شرکت

فی تولہ سونے کی قیمت میں 2300 روپے اضافہ

ڈچ کمپنیاں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کیلئے تیار، ڈپٹی ہیڈ مشن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak