10ماہ میں ڈی اے پی کھاد 23 فیصد مہنگی، بوری کی قیمت 14 ہزار 4سو سے زائد
اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی)رواں سال کے دوران ڈی اے پی کھاد کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق جنوری سے اکتوبر تک ڈی اے پی کھاد 23 فیصد مہنگی ہوئی۔
دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ ڈی اے پی کے 50 کلو کے تھیلے کی کراچی پہنچنے پر قیمت 10828 روپے سے بڑھ کر 13344 روپے ہو گئی۔اسی عرصے میں مقامی مارکیٹ میں بھی قیمتوں میں 20 فیصد تک اضافہ سامنے آیا جہاں 50 کلو کا تھیلا 12022 روپے سے بڑھ کر 14416 روپے تک پہنچ گیا ۔وزارتِ غذائی تحفظ کے مطابق مقامی مارکیٹ میں ڈی اے پی کھاد کی قیمت 14 ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ۔ وزارت نے وضاحت کی کہ عالمی مارکیٹ میں ڈی اے پی کھاد تقریباً 800 ڈالر فی ٹن کے حساب سے دستیاب ہے جس کے مطابق 50 کلو کے تھیلے کی قیمت 14 ہزار روپے بنتی ہے ، لہٰذا اس سے زائد وصول کرنا غیر مناسب ہے ۔