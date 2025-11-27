پاکستان ، سعودی عرب کی مشترکہ فوجی مشقیں البتار ٹو اختتام پذیر
اختتامی تقریب تبوک میں ہوئی ،ایس ایس جی اور سعودی آرمی کی کامبٹ ٹیموں نے حصہ لیا عملی تربیت کا شاندار مظاہرہ ،تمام تربیتی مقاصد کامیابی سے حاصل کیے گئے ،آئی ایس پی آر
راولپنڈی(دنیا نیوز) پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ فوجی مشقیں البتار ٹو اختتام پذیر ہو گئیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مشقیں 18سے 26 نومبر تک جاری رہیں، مشترکہ فوجی مشقوں میں پاکستان آرمی کے سپیشل سروسز گروپ (ایس ایس جی ) اور سعودی آرمی کی کامبٹ ٹیموں نے حصہ لیا۔ مشقوں کی اختتامی تقریب تبوک سعودی عرب میں منعقد ہوئی،مشقیں انسداد دہشت گردی پر مرکوز رہیں۔آئی ایس پی آر نے بتایا کہ مشق کے دوران دونوں برادر ممالک کے جوانوں نے اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت، عملی تربیت اور باہمی تعاون کا شاندار مظاہرہ کیا، آئی ایس پی آر نے بتایا کہ تمام تربیتی مقاصد کامیابی سے حاصل کیے گئے جو خطے میں امن، سلامتی اور مشترکہ دفاعی تیاری کے لیے دونوں ممالک کے مضبوط عزم کا اظہار ہے ۔