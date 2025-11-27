صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنرل ساحر کے اعزاز میں الوداعی تقریب،گارڈ آف آنر پیش

  • پاکستان
جنرل ساحر کے اعزاز میں الوداعی تقریب،گارڈ آف آنر پیش

جیوسٹریٹجک ماحول میں مضبوط دفاع قومی سلامتی کا بنیادی ستون:چیئرمین جوائنٹ چیفس پاکستان کا دفاع ناقابلِ تسخیر،افسرو جوان اسے مزیدمضبوط بنانے کیلئے تیار:الوداعی خطاب

 راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر)چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کے اعزاز میں جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز کی الوداعی تقریب میں پاک فوج کیلئے ان کی 40 سالہ خدمات کو شاندار خراجِ تحسین اور گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔پاک فوج  کے محکمہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر)کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا چار دہائیوں پر مشتمل اپنی شاندار عسکری خدمات مکمل کرنے کے بعد عہدے سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کے اعزاز میں منعقدہ الوداعی تقریب میں سابق چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سینئر افسروں نے شرکت کی۔

اپنے الوداعی خطاب میں جنرل ساحر شمشاد مرزا نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ ملک و قوم کی خدمت کے فرائض اخلاص، پیشہ ورانہ مہارت اور بھرپور لگن کے ساتھ سرانجام دینے کی توفیق عطا ہوئی۔انہوں نے مادرِ وطن کے دفاع میں پاک افواج کی لازوال قربانیوں کو خراجِ تحسین پیش کیا اور شہدا اور ان کے اہلِ خانہ کو زبردست سلام عقیدت پیش کیا۔جنرل ساحر شمشاد نے کہا کہ موجودہ جیو سٹریٹجک ماحول میں مضبوط قومی دفاع قومی سلامتی کا بنیادی ستون ہے ، پاکستان کا دفاع ناقابلِ تسخیر ہے اور ملک کے جانباز افسر اور جوان اس دفاع کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں۔جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز آمد پر تینوں سروسز کے چاق و چوبند دستے نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

بچوں کا سکرین ٹائم اتنا بھی بُرا نہیں، نئی تحقیق میں انکشاف

برطانیہ،موٹاپا ر وکنے کیلئے ملک شیک،ڈرنکس پر شوگر ٹیکس

چینی روبوٹ نے گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کرلیا

کونسی ٹیکنالوجیز وقت کے ساتھ ختم ہوجائیں گی؟

مردہ ماں کا بہروپ بدل کر پنشن حاصل کرنیوالا شخص

کپکپی سے بھی جسمانی وزن میں کمی لانا ممکن ہے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak