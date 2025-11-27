جنرل ساحر کے اعزاز میں الوداعی تقریب،گارڈ آف آنر پیش
جیوسٹریٹجک ماحول میں مضبوط دفاع قومی سلامتی کا بنیادی ستون:چیئرمین جوائنٹ چیفس پاکستان کا دفاع ناقابلِ تسخیر،افسرو جوان اسے مزیدمضبوط بنانے کیلئے تیار:الوداعی خطاب
راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر)چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کے اعزاز میں جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز کی الوداعی تقریب میں پاک فوج کیلئے ان کی 40 سالہ خدمات کو شاندار خراجِ تحسین اور گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔پاک فوج کے محکمہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر)کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا چار دہائیوں پر مشتمل اپنی شاندار عسکری خدمات مکمل کرنے کے بعد عہدے سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کے اعزاز میں منعقدہ الوداعی تقریب میں سابق چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سینئر افسروں نے شرکت کی۔
اپنے الوداعی خطاب میں جنرل ساحر شمشاد مرزا نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ ملک و قوم کی خدمت کے فرائض اخلاص، پیشہ ورانہ مہارت اور بھرپور لگن کے ساتھ سرانجام دینے کی توفیق عطا ہوئی۔انہوں نے مادرِ وطن کے دفاع میں پاک افواج کی لازوال قربانیوں کو خراجِ تحسین پیش کیا اور شہدا اور ان کے اہلِ خانہ کو زبردست سلام عقیدت پیش کیا۔جنرل ساحر شمشاد نے کہا کہ موجودہ جیو سٹریٹجک ماحول میں مضبوط قومی دفاع قومی سلامتی کا بنیادی ستون ہے ، پاکستان کا دفاع ناقابلِ تسخیر ہے اور ملک کے جانباز افسر اور جوان اس دفاع کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں۔جوائنٹ سٹاف ہیڈکوارٹرز آمد پر تینوں سروسز کے چاق و چوبند دستے نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔