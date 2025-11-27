پنجاب ریونیو اتھارٹی شکایات پر 24گھنٹوں میں ایکشن کی پابند
انفورسمنٹ افسروں کی کارکردگی رپورٹ پرجزا و سزا کا میکنزم تیار کیا جائیگا اتھارٹی اجلاس میں بڑے حجم والے ٹیکس پیئرز کیلئے الگ کمشنریٹ بنانے پرغور
لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے )پنجاب ریونیو اتھارٹی میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کا آغاز کردیاگیا۔ صارفین کی شکایات پر 24 گھنٹوں میں ایکشن لازم ہوگا، فیلڈ افسر میرٹ پر ازالہ یقینی بنائیں گے ،بڑے حجم والے ٹیکس پیئرز کیلئے لاہور میں الگ کمشنریٹ کے قیام کی سفارشات کا جائزہ لیا گیا جبکہ انفورسمنٹ افسروں کی روزانہ کارکردگی رپورٹ ڈیش بورڈ سے منسلک کی جائیگی اور جزا و سزا کا میکنزم تیار کیا جائے گا۔آئی ٹی ونگ میں نئی اسامیوں پر تعیناتی، ڈیٹا بیس کو مربوط اور سہولت ایپلی کیشن کو مزید بہتر بنایا جارہا ہے ۔ ترجمان پی آر اے کے مطابق چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی معظم اقبال سپرا کی زیر صدارت 129 ویں اتھارٹی اجلاس میں افسروں کی کارکردگی و شفافیت برقرار رکھنے کیلئے آڈٹ اینڈ ویجیلینس ونگز کے قیام کی سفارشات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پی آر اے کمشنر اپیل بذریعہ ویڈیو لنک کیسز کی سماعت کرسکیں گے ۔ آن لائن سہولت ایپ پر صارفین کی شکایات متعلقہ کمشنر اور انفورسمنٹ افسروں کو بذریعہ میسج بھی موصول ہوں گی۔