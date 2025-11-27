صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قائمہ کمیٹی:پی آئی اے نجکاری کیلئے بولی وسط دسمبر تک مکمل

  • پاکستان
قائمہ کمیٹی:پی آئی اے نجکاری کیلئے بولی وسط دسمبر تک مکمل

دسمبر 2026 تک بجلی کے تمام 3 فیز میٹرز کی جگہ ایڈوانس میٹرز لگا دئیے جائینگے 60تا 80 فیصد لاسز پر 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ، نجکاری کمیٹی کو بریفنگ

 اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)سیکرٹری نجکاری کمیشن نے کہا کہ دسمبر کے وسط تک پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز (پی آئی اے ) کی بڈنگ مکمل کر دی جائے گی جس کیلئے وفاقی کابینہ سے منظوری لی جائے گی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نجکاری کا اجلاس چیئرمین ڈاکٹر فاروق ستار کی زیر صدارت ہوا، سیکرٹری نجکاری کمیشن کی جانب سے بتایا گیا کہ دسمبر کے وسط تک پی آئی اے کی بڈنگ مکمل کر دی جائے گی ۔چار بڈرز کے ساتھ کمرشل ٹرمز طے کیے جا رہے ہیں، شیئر پرچیز ایگریمنٹ اور شیئر ہولڈنگ ایگریمنٹ سے متعلق بات چیت کی جا رہی ہے ، پری بڈ کوالیفکیشن پر تین روز سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ کمیٹی کے چیئرمین نے کہا کہ پی آئی اے کے ملازمین اور پنشنرز کا خیال رکھا جائے ۔ پاور ڈویژن کی جانب سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ پہلے مرحلے میں بجلی کی 3 تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا پلان ہے ۔ اسلام آباد ، گوجرانولہ اور فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کی نجکاری کی جائے گی، پلان کے تحت دسمبر یا جنوری میں تینوں کا آر ایف پی جاری ہونا تھا ۔تین ڈسکوز کا آر ایف پی تاخیر کا شکار ہو رہا ہے ۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ دسمبر 2026 تک بجلی کے تمام 3 فیز میٹرز کی جگہ ایڈوانس میٹرز لگا دئیے جائیں گے جس پر رکن کمیٹی ارشد وہرہ نے کہا کہ کیا کراچی میں ایڈوانس میٹرز لگائے جائیں گے تاہم جواب میں پاور ڈویژن حکام نے بتایا کہ نہیں کراچی میں ایڈوانس میٹرز نہیں لگائے جائیں گے ۔ رکن کمیٹی ثمر ہارون بلور نے کہا کہ پشاور کے نواحی علاقوں میں دو گھنٹے بجلی مل رہی ہے ، جس کے جواب میں پاور ڈویژن حکام نے بتایا کہ 60-80 فیصد لاسز پر 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے ، پشاور کے نواحی علاقوں میں 80 فیصد سے زیادہ لائن لاسز ہوں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

بچوں کا سکرین ٹائم اتنا بھی بُرا نہیں، نئی تحقیق میں انکشاف

برطانیہ،موٹاپا ر وکنے کیلئے ملک شیک،ڈرنکس پر شوگر ٹیکس

چینی روبوٹ نے گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کرلیا

کونسی ٹیکنالوجیز وقت کے ساتھ ختم ہوجائیں گی؟

مردہ ماں کا بہروپ بدل کر پنشن حاصل کرنیوالا شخص

کپکپی سے بھی جسمانی وزن میں کمی لانا ممکن ہے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak