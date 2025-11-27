آفریدی کی الیکشن کمیشن طلبی کیخلاف درخواستیں خارج
پشاور ہائیکورٹ نے ضمنی الیکشن میں ضابطہ اخلاق کیس کا فیصلہ سنا دیا
پشاور(اے پی پی)پشاور ہائی کورٹ نے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل خان آفریدی اور این اے ۔18 کی امیدوار شہر ناز کی جانب سے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری طلبی نوٹس کے خلاف دائر کی گئیں درخواستیں خارج کر دیں۔ عدالت نے محفوظ فیصلہ سنانے کے بعد دونوں درخواستوں کو مسترد کر دیا۔درخواست گزاروں کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن کے نوٹس میں الزام لگایا گیا کہ وزیر اعلیٰ نے دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے اور اس طرح 234 الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی۔ وکیل نے استدعا کی کہ الیکشن کمیشن کے نوٹس کو معطل کیا جائے ۔عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے درخواستیں خارج کر دیں۔