لیونگ ریلیشن پاکستانی معاشرے کیلئے سنگین خطرہ،جسٹس علی باقر

  • پاکستان
نورمقدم کاواقعہ نوجوان نسل کیلئے سبق، لڑکے ،لڑکی کا اسطرح رہنا سماجی بگاڑ کا سبب

اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ میں نور مقدم قتل کیس کے مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت کے خلاف اپیل مسترد ہونے سے متعلق جسٹس علی باقر نجفی نے سات صفحات  پر مشتمل اضافی نوٹ جاری کر دیا، جس میں انہوں نے لیونگ ریلیشن کو معاشرتی بگاڑ قرار دیتے ہوئے کہا تمام شواہد ظاہر جعفر کے خلاف موجود ہیں،اضافی نوٹ مین جسٹس علی باقرنجفی نے لکھاہے وہ اکثریتی فیصلے سے متفق ہیں، تاہم کچھ مزید قانونی اور سماجی وجوہات بیان کرنا ضروری سمجھتے تھے ۔جسٹس علی باقرنجفی نے لیونگ ریلیشن کے تصور کو پاکستانی معاشرے کیلئے سنگین خطرہ قرار دیتے ہوئے لکھا کہ لڑکے اور لڑکی کا اس طرح رہنا نہ صرف سماجی بگاڑ کا سبب ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کے بھی منافی ہے ۔ انہوں نے اس واقعے کو نوجوان نسل کیلئے سبق قرار دیا۔یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں قتل کی دفعات کے تحت ظاہر جعفر کی سزائے موت برقرار رکھی تھی، ظاہر جعفر کی جانب سے اس فیصلے کے خلاف نظرِثانی کی درخواست دائر کی جا چکی ہے ، جو زیرِ التوا ہے ۔

