عمرایوب ،حما د کی ضد کیوجہ سے ضمنی الیکشن لڑے :شوکت یوسفزئی
پی ٹی آئی ہری پور سے ہار ی، یہ لوگ جیت کے غلط دعوے کررہے :بابر نواز لوگوں کا خیال تھا غلط امیدوار لایا گیا ،صحافی فرزانہ علی ، دنیا مہر بخاری کے ساتھ
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی نے کہا ہے کہ ہماری پارٹی مزاحمتی بیانئے سے نہ پیچھے ہٹی ہے اور نہ ہی کارکن مایوس ہیں،جو ابھی ضمنی الیکشن ہوا اس کا عمران خان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بائیکاٹ کرنا ہے ،عمران خان کو پتا تھا جو ہماری سیٹیں خالی کرائی گئی ہیں یہ ناجائز طریقے سے کی گئی ہیں ۔ دنیا نیوز کے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا عمران خان نے ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اس وجہ سے لوگ نہیں نکلے ۔شوکت یوسفزئی کا کہناتھاکہ عمرایوب نے کہا کہ میں اپنا حلقہ خالی نہیں چھوڑ سکتا،اسی طرح حماد اظہر کی بھی ضد تھی،ان دونوں نے ضد کی وجہ سے ضمنی الیکشن میں اپنے امیدوار کھڑے کئے ،لاہور اور ہری پور سے ہمارے امیدوار جیت چکے ہیں،ووٹ ان کو پڑا ہے ،فارم 45 کے تحت ان کا ووٹ آج بھی 28ہزار زیادہ ہے ،یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیٹیں دینے کیلئے الیکشن نہیں کرائے گئے ،لاہور اور ہری پور کے حلقے سے ہم شکست تسلیم نہیں کرتے ،شکست تب تسلیم کرتے جب کوئی ہمیں ووٹ نہ دیتا۔نو منتخب رکن قومی اسمبلی بابر نواز خان نے کہا کہ این اے 18 کے ضمنی انتخاب میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، یہ لوگ ہارے ، اپنی جیت کے غلط دعوے کررہے ہیں، لوگوں نے تحریک انصاف کے خلاف ووٹ دئیے ۔ صحافی فرزانہ علی نے کہا ہے کہ ہری پور میں لوگ نکلے اور انہوں نے ووٹ دیا لیکن ہار کیوں ہوئی؟،اس کی وجہ ایک غلط انتخاب تھا،این اے 18 ہری پور میں الیکشن سے پہلے اور بعد میں میری لوگو ں سے بات ہوئی، لوگوں کی رائے سے واضح ہوا کہ یہاں سے جس امیدوار کا انتخاب کیا گیا وہ غلط ہے ۔