نابیناافراد زیرحراست ،پولیس نے مال روڈ پر دھرنا ختم کرادیا

  • پاکستان
چیئرنگ کراس چوک کی صفائی کردی گئی ،15روزبعد مال روڈ کی ٹریفک بحال ہائیکورٹ میں نابینا افراد کی توہین عدالت درخواست پر سماعت 2دسمبرتک ملتوی

لاہور(کرائم رپورٹر،کورٹ رپورٹر)پنجاب پولیس نے پنجاب اسمبلی کے سامنے مال روڈ پر آپریشن کرکے نابینا افراد کا دھرنا ختم کروا دیا اور شرکا کو حراست میں لے لیا جبکہ لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے نابینا افراد کو نوکریوں سے نکالنے کے خلاف توہین  عدالت کی درخواست پر نوٹس جاری کر تے ہوئے سماعت 2 دسمبر تک ملتوی کردی۔بتایاگیاہے کہ پولیس نے پنجاب اسمبلی کے سامنے مال روڈ پر 15روزسے جاری نابینا افراد کا دھرنا ختم کرا دیا اور مظاہرین کو حراست میں لے لیا،دھرنا ختم ہونے کے بعد مال روڈ پر ٹریفک معمول کے مطابق بحال  ہو گئی جبکہ چیئرنگ کراس چوک کی صفائی بھی کر دی گئی ہے ، پولیس نفری تاحال مال روڈ پرموجود ہے ۔دوسری طرف لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے نابینا افراد کو نوکریوں سے نکالنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی ،ایڈووکیٹ اشتیاق چودھری نے موقف اپنایا کہ پولیس نے مال روڈ پر نابینا افراد پر تشدد کیا اورانہیں حراست میں لیاہے ،عدالت نے سماعت 2دسمبر تک ملتوی کردی ۔

