پاکستان کیخلاف لابنگ کرنے والے غدار :خواجہ آصف
باہر بیٹھے پی ٹی آئی کے لوگ ایکسپورٹ کو نقصان پہنچارہے ،پاکستان آکرلڑیں عمران کوجیل میں ٹی وی ،ڈبل بیڈ اور بہت کچھ میسر ، ایکس پر ویڈیو شیئرکردی
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا،مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بھگوڑے جو بیرون ملک بیٹھے ہیں انہوں نے پہلے پاکستان کو لوٹا اور اب بیرون ملک پاکستانیوں سے مال توڑ کر پر تعیش زندگی گزار رہے ہیں ،یہ لوگ یورپ میں جی ایس پی پلس کی پاکستان کو سہولت کے خلاف مہم چلا کر غداری کے مرتکب ہورہے ہیں، آئیں اگر جرات ہے تو جنگ پاکستان میں آ کر لڑیں۔ خواجہ محمد آصف نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہاکہ عمران خان اینڈ کمپنی نے اقتدار چھن جانے کے بعد پہلے آئی ایم ایف کو خط لکھ کر پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی کوشش کی اور اب پاکستان ایکسپورٹ کو نقصان پہنچانے کے لئے لابنگ کر رہے ہیں،اگر یہ سب کچھ ہندوستان کرے تو سمجھ آتی ہے مگر اپنے کو پاکستانی کہنے والے کریں تو ننگ وطن اور غدار کہلائیں گے ۔
انہوں نے کہاکہ بے نظیر شہید اور نواز شریف دونوں پرسیاست میں آزمائش کے لمحات آئے ،آمریت نے دونوں کو شدیدترین نشانہ بنایا ،وہ قید ہوئے ،ان کے عزیز اقارب اورخاندان کے افراد قید کئے گئے ،ورکرز پر ظلم کی انتہا کی گئی،مگرانہوں نے وطن عزیز کے مفادات کو نشانہ بنانے کا نہ سوچا، سیاسی لڑائی پاکستان کی سر زمین پر لڑی اور اسکی قیمت بھی ادا کی مگر وطن پہ آنچ نہ آنے دی اور نہ ہی قوم کو نشانہ بنانے کا سوچا ۔ خواجہ آصف نے عمران خان کا ایک ویڈیوکلپ بھی اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ کم ظرف کی گفتگو سنیں،کھانا باہر سے آتا ہے اور مینو چیک کریں 5سٹار ہوٹل میں وہ کھانا دستیاب نہیں ۔انہوں نے لکھا ان کے پاس ٹی وی بھی ہے اور چاہے مرضی کے چینل دیکھیں ، ورزش کی مشینیں بھی موجود ہیں،ہم تو ٹھنڈے فرش پر سوتے تھے ،کھانا جیل کا تھا، جیل کے دو کمبل تھے ۔ جنوری کے مہینے تھے گرم پانی نہیں تھا، سپر نٹنڈ نٹ جیل اسد وڑائچ نے خود آکرگیزر اتروایا تھا،اس کو ڈبل بیڈ اور مخمل بستر میسر ہے ،اس کو جیل کے لاؤڈ سپیکر پر یہ تقریر سننی چاہئے ، اللہ سے ڈرنا چاہئے وقت کی ملکیت کسی کے پاس نہیں۔