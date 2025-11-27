صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کیخلاف لابنگ کرنے والے غدار :خواجہ آصف

  • پاکستان
پاکستان کیخلاف لابنگ کرنے والے غدار :خواجہ آصف

باہر بیٹھے پی ٹی آئی کے لوگ ایکسپورٹ کو نقصان پہنچارہے ،پاکستان آکرلڑیں عمران کوجیل میں ٹی وی ،ڈبل بیڈ اور بہت کچھ میسر ، ایکس پر ویڈیو شیئرکردی

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا،مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بھگوڑے جو بیرون ملک بیٹھے ہیں انہوں نے پہلے پاکستان کو لوٹا اور اب بیرون ملک پاکستانیوں سے مال توڑ کر پر تعیش زندگی گزار رہے ہیں ،یہ لوگ یورپ میں جی ایس پی پلس کی پاکستان کو سہولت کے خلاف مہم چلا کر غداری کے مرتکب ہورہے ہیں، آئیں اگر جرات ہے تو جنگ پاکستان میں آ کر لڑیں۔ خواجہ محمد آصف نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہاکہ عمران خان  اینڈ کمپنی نے اقتدار چھن جانے کے بعد پہلے آئی ایم ایف کو خط لکھ کر پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی کوشش کی اور اب پاکستان ایکسپورٹ کو نقصان پہنچانے کے لئے لابنگ کر رہے ہیں،اگر یہ سب کچھ ہندوستان کرے تو سمجھ آتی ہے مگر اپنے کو پاکستانی کہنے والے کریں تو ننگ وطن اور غدار کہلائیں گے ۔

انہوں نے کہاکہ بے نظیر شہید اور نواز شریف دونوں پرسیاست میں آزمائش کے لمحات آئے ،آمریت نے دونوں کو شدیدترین نشانہ بنایا ،وہ قید ہوئے ،ان کے عزیز اقارب اورخاندان کے افراد قید کئے گئے ،ورکرز پر ظلم کی انتہا کی گئی،مگرانہوں نے وطن عزیز کے مفادات کو نشانہ بنانے کا نہ سوچا، سیاسی لڑائی پاکستان کی سر زمین پر لڑی اور اسکی قیمت بھی ادا کی مگر وطن پہ آنچ نہ آنے دی اور نہ ہی قوم کو نشانہ بنانے کا سوچا ۔ خواجہ آصف نے عمران خان کا ایک ویڈیوکلپ بھی اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ کم ظرف کی گفتگو سنیں،کھانا باہر سے آتا ہے اور مینو چیک کریں 5سٹار ہوٹل میں وہ کھانا دستیاب نہیں ۔انہوں نے لکھا ان کے پاس ٹی وی بھی ہے اور چاہے مرضی کے چینل دیکھیں ، ورزش کی مشینیں بھی موجود ہیں،ہم تو ٹھنڈے فرش پر سوتے تھے ،کھانا جیل کا تھا، جیل کے دو کمبل تھے ۔ جنوری کے مہینے تھے گرم پانی نہیں تھا، سپر نٹنڈ نٹ جیل اسد وڑائچ نے خود آکرگیزر اتروایا تھا،اس کو ڈبل بیڈ اور مخمل بستر میسر ہے ،اس کو جیل کے لاؤڈ سپیکر پر یہ تقریر سننی چاہئے ، اللہ سے ڈرنا چاہئے وقت کی ملکیت کسی کے پاس نہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈاکے : شہری لٹتے رہے، شالیمار میں 60 لاکھ کی چوری

دوران تفتیش ملزم کی ویڈیو بناکر وائرل کرنیوالے اے ایس آئی کیخلاف مقدمہ

سوشل میڈیا پر ناجائز اسلحہ دکھانے والے 2 ملزموں کیخلاف مقدمات

ٹریکٹر ٹرالی نے 2 پولیس اہلکاروں کو کچل ڈالا ،ایک جاں بحق

پسند کی شادی کا غلط دعویٰ کرنے والے نوجوان کو 50 ہزار روپے جرمانہ

قصور : سرحد عبور کرنیوالا بھارتی شہری گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اور اسلام کا اصل چہرہ
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
نماز کے اوقات اور وحدتِ امت
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ضمنی انتخابات کا ایک تشویشناک پہلو
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
جنگ یا کوئلوں کی دلالی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
آئی ایم ایف سے ایک درخواست
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak