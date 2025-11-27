صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

توشہ خانہ ٹو کیس :آج اڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعت منسوخ

  • پاکستان
توشہ خانہ ٹو کیس :آج اڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعت منسوخ

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )سپیشل جج سنٹرل عدالت میں زیر سماعت بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف توشہ خانہ ٹو کیس کی آج اڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعت منسوخ کردی گئی۔

کیس کی سماعت آج جوڈیشل کمپلیکس اسلام آبادمیں ہی ہوگی اور آئندہ کی تاریخ دے دی جائے گی، اس ضمن میں عدالتی عملہ کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے وکیل خالد یوسف چودھری کو باضابطہ آگاہ کردیاگیا۔کیس میں پراسیکیوشن کی جانب سے وکیل صفائی کے دلائل کے بعد جواب الجواب ہوناتھا، اس سے قبل 29 اکتوبر کی بھی جیل سماعت منسوخ کر دی گئی تھی۔

