عمران اڈیالہ جیل میں موجود ، مکمل صحت مند ہیں :سپرنٹنڈنٹ

  • پاکستان
عمران اڈیالہ جیل میں موجود ، مکمل صحت مند ہیں :سپرنٹنڈنٹ

بھارتی میڈیا پر بانی پی ٹی آئی کے انتقال کی خبر مضحکہ خیز ، انکے منہ میں خاک

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا ہے کہ  بانی پی ٹی آئی عمران خان اڈیالہ جیل میں موجود ہیں اور وہ مکمل طور پر صحت یاب ہیں۔ جیل حکام کے مطابق بھارتی میڈیا پر بانی پی ٹی آئی کے انتقال کی خبر مضحکہ خیز ہے ،ان کے منہ میں خاک،بھارتی میڈیا نے پہلی بار غیر ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا بھارت سے اکثر ایسی ہی خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کا کہنا تھا کہ جیل انتظامیہ کو اطلاع کرنے پر انڈین میڈیا کا شکر گزار ہوں،مجھے بھی صحافی بھائیوں کی کالز آرہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات ہے ،۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ان کی مزید صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں ۔

