عمر ایوب اشتہاری ، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنیکا حکم
اسلام آباد، لاہور (اپنے نامہ نگارسے ، کورٹ رپورٹر )انسداددہشتگردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا کی عدالت نے طلبی کے باوجود مسلسل عدم پیشی پر سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو اشتہاری قرار دے دیا۔
گزشتہ روز4 اکتوبر احتجاج سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران طلبی کے باوجود مسلسل عدم پیشی پر عدالت نے عمر ایوب خان کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے ان کی پراپرٹی کی تفصیلات طلب کر لیں،عدالت نے عمر ایوب کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کی بھی ہدایت جاری کردی۔عمر ایوب کیخلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت تھانہ نون میں مقدمہ درج ہے ۔لاہور ہائیکورٹ الیکشن ٹربیونل کے جسٹس (ر)محمود مقبول باجوہ نے این اے 65 گجرات سے رکن قومی اسمبلی نصیر سدھو کے خلاف انتخابی عذرداری کی درخواست ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کردی، بیرسٹر اسد اللہ نے نشاندہی کی کہ درخواست میں درخواست گزار نے دستخط ہی نہیں کئے ،درخواست الیکشن ایکٹ 142,143 اور 144 کے برعکس دائر کی گئی،درخواست میں بیان حلفی کی مکمل تعداد ساتھ لف نہیں ہے ۔ لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس سلطان تنویر اور جسٹس ملک اویس خالد پرمشتمل ڈویژن بینچ نے سابق ایم پی اے احمد خان بھچر اور محمد احمد چٹھہ کی نااہلی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر مزید دلائل طلب کرلئے ۔