قومی اسمبلی اجلاس کاخاص ایجنڈا نہیں ، صرف پارلیمانی ایام پورے کرنے کیلئے بلایا جا رہا
اسلام آباد (سہیل خان) قومی اسمبلی کا آج شروع ہونے والا سیشن کسی خاص ایجنڈے کے بغیر طلب کیا گیا ، یہ اجلاس صرف پارلیمانی سال کے ایام کار پورے کرنے کے لیے بلا یا گیا ہے ۔
ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی طلب کیا جا رہا ہے ، اسی لیے قومی اسمبلی کا اضافی اجلاس بھی بیک وقت بلوایا گیا۔ اس حوالے سے کوئی مخصوص شیڈول طے نہیں تھا اور آج سے شروع ہونے والے اجلاس میں وقفہ سوالات بھی ایجنڈے کا حصہ نہیں ۔ ایک ٹکٹ میں دو فائدے کے مصداق، مشترکہ اجلاس کے دنوں میں قومی اسمبلی کا اجلاس بھی شامل کیا گیا تاکہ ایام کار کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔