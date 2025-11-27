190ملین پائونڈکیس سننے والے جج کوکام سے روکنے کی درخواست پرفیصلہ محفوظ
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنانے والے جج ناصر جاوید رانا کو کام سے روکنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کرلیا۔
جبکہ سیشن جج سے متعلق سپریم کورٹ کی 2004 کی آبزرویشن کی روشنی میں درخواست گزار کے دلائل مکمل ہوجانے پرریمارکس دیئے کہ آپ کو سن لیا ہے ، اس پر آرڈر پاس کرینگے ۔ درخواست گزار وکیل ریاض حنیف راہی عدالت پیش ہوئے ، چیف جسٹس نے کہاکہ کیوں نہ معاملہ ہائیکورٹ کی انسپکشن ٹیم کو بھجوا دیا جائے ،کیونکہ سیشن کورٹ کے ججز کا معاملہ انسپکشن ٹیم کو بھجوا جاتا ہے ،سپریم کورٹ نے تو 2004 میں آبزرویشن دیں تھیں جو نوٹیفکیشن آپ چیلنج کر رہے ہیں اس میں بظاہر کوئی غیر قانونی چیز نہیں،جو بات آپ کر رہے ہیں اسکے بعد لاہور ہائیکورٹ کی انتظامی کمیٹی نے جج کو بحال کردیا تھا،آپ کو بڑے ادب سے سمجھا دیا ہے پھر بھی آپکو مسئلہ ہے تو لاہور ہائیکورٹ جائیں، عدالت نے وکیل درخواست گزار کے دلائل کے بعد درخواست پر فیصلہ محفوظ کرلیا۔