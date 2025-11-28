آئی ایم ایف کی شرط پوری:افسروں کے اثاثے سامنے لانے کیلئے رولزمیں ترمیم
گریڈ 17 اور اوپر کے افسرسول کی بجائے پبلک سرونٹس ہونگے ،ہرسال اثاثے ظاہرکرینگے ،احتساب آرڈیننس کے تحت مستثنیٰ افراد شامل نہیں انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی ذیلی سیکشن 235 میں ترمیم کی گئی ، ایف بی آر نے رولز بنادئیے ، نوٹیفکیشن جاری ،تیسری قسط کے حصول کی امیدواضح
اسلام آباد (مدثرعلی رانا)آئی ایم ایف کے موجودہ قرض پروگرام کی اگلی قسط کے حصول کیلئے پاکستان نے اہم ترین ہدف حاصل کرلیا ، ایف بی آر نے گریڈ 17 اور اوپر کے افسروں کے اثاثے ظاہر کرنے کے رولز بنا دئیے ہیں اب گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے سول سرونٹ کی بجائے پبلک سرونٹس ہونگے ، ان پبلک سرونٹس میں گریڈ 17 اور اس کے اوپر کے گریڈ کے پبلک سرونٹ کو ہر سال اپنے اثاثوں کی تفصیلات پبلک کرنا ہوں گی، اس طرح اثاثے ڈکلیئر کرنے کیلئے وفاق نے آئی ایم ایف کی ایک اور اہم شرط پوری کر دی۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت قواعد میں اہم ترامیم متعارف کرا دی گئی ہیں، ایف بی آر نے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی ذیلی سیکشن 235 میں ترمیم کرتے ہوئے نوٹیفکیشن 2263 جاری کیا ہے اس طرح سال 2023 کیلئے سول سرونٹ ڈکلیئریشن رولز میں تبدیلی کردی گئی ہے اس نوٹیفکیشن اور اس سے متعلقہ رولز ایف بی آر نے گریڈ 17 اور اوپر کے افسروں کے اثاثے ظاہر کرنے سے متعلق واضح کر دئیے ہیں اور اب سول سرونٹ کی جگہ پبلک سرونٹ کا لفظ شامل کر دیا گیا ہے ۔
نوٹیفکیشن کے مطابق قواعد میں پبلک سرونٹ کی نئی تعریف بھی شامل کر دی گئی ، گریڈ 17 اور اوپر کے وفاقی، صوبائی، خود مختار اداروں اور کارپوریشنز کے افسر شامل ہیں، حکومتی ملکیتی کمپنیوں کے افسر بھی نئی تعریف میں شامل ہوں گے ۔قومی احتساب آرڈیننس کے تحت مستثنٰی افراد شامل نہیں ہوں گے ، رولز کے مطابق نئے قواعد کا مقصد اثاثہ جات شیئرنگ نظام کو زیادہ شفاف بنانا ہے ،فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے قواعد کو جامع اور ہم آہنگ بنانے کیلئے ترامیم کی ہیں، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان موجودہ قرض پروگرام ای ایف ایف کی تیسری قسط اور موسمیاتی تبدیلی کے پروگرام آر ایس ایس کی پہلی قسط کیلئے بات چیت 26 ستمبر سے 8 اکتوبر تک اسلام آباد میں ہوئی تھی جس میں آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا تھا کہ سپیشل پے سکیل افسروں کے اثاثے بھی پبلک کئے جائیں اس سلسلے میں وفاق کے بعد سب صوبائی افسروں کے اثاثوں کی تفصیلات بھی عوام کے سامنے لانا لازمی کیا گیا تھا اور ایسٹ ڈکلیئریشن کا دائرہ سپیشل پے سکیل آفیشلز تک بڑھایا جائے ، آئی ایم ایف کی تجویز تھی کہ سپیشل پے سکیل پر تعینات آفیشلز تک دائرہ بڑھانا ضروری ہے ، وفاق اور صوبوں میں ایس پی پی ایس سکیل پر تعینات آفیشلز کو اثاثے ڈکلیئر کرنا ہونگے ۔ڈائریکٹرز، لیگل ایڈوائزرز، پراجیکٹ ڈائریکٹرز، سپیشل ایکسپرٹس کو اثاثہ ڈکلیئر کرنا ہونگے ۔پی ایس پی پر تعینات آفیشلز کو سرکاری افسروں کی طرح اثاثے ڈکلیئر کرنا ہونگے ، پی ایس پی پر تعینات اور سرکاری ملازمین کے اثاثے ڈکلیئر کرنے سے موجودہ قرض پروگرام کی تیسری قسط کے حصول کی امیدیں واضح ہوگئی ہیں۔