وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا
اچکزئی بھی شامل ،رات گئے مذاکرات ،دھرنا ملاقات تک جاری رکھنے کا فیصلہ عمران خان کی صحت بارے افواہیں ،حکومت وضاحت کرے :تحریک انصاف
راولپنڈی ،اسلام آباد ( خبر نگار ، مانیٹرنگ ڈیسک )وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل خان آفریدی سمیت کسی بھی پارٹی رہنما کی ایک بار پھر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہو سکی ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر سہیل آفریدی نے ساتھیوں سمیت فیکٹری ناکے پر سڑک پر دھرنا دیدیا۔ رات گئے دھرنے میں محمود اچکزئی بھی شامل ہو گئے ۔ جیل حکام سے بانی پی ٹی آئی کا صحت کے حوالے سے ویڈیو پیغام کی ریکارڈنگ مانگ لی۔ قبل ازیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی دن اڑھائی بجے گورکھ پور ناکے پر پہنچے جہاں ان کو جانے کی اجازت دی گئی جب وزیر اعلیٰ کا سکواڈ فیکٹری ناکے پر پہنچا تو پولیس کی بھاری نفری نے راستہ بند کر دیا جس پر وزیر اعلیٰ گاڑی سے نیچے اتر گئے اور قریبی ڈھابے پر چلے گئے جہاں انہوں نے مینا خان آفریدی ، شوکت یوسفزئی ، حافظ فرحت ، شفیع جان سے مشاورت کی اس دوران شاہد خٹک ایم این اے ،سمیع ایم این اے ، ڈاکٹر شفقت ایاز پیر مصور خان اور دیگر بھی پہنچ گئے ۔
مشاورت کے بعد سب ہوٹل پر بیٹھ گئے چار بجے جیل ملاقات کا وقت ختم ہونے پر واپس نہ گئے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پانچ بجے اپنے ساتھیوں سمیت دوبارہ جیل کی جانب چل پڑے لیکن پولیس نے ایک بار پھر نا کے پر روک لیا جس پر سہیل آفریدی نے ساتھیوں سمیت سڑک پر دھرنا دیدیا ۔ اس دوران نماز مغرب بھی دھرنے میں ہی ادا کی گئی ۔ رات گئے محمود اچکزئی ، خالد یوسف ، ، خانزادہ حسین یوسفزئی بھی دھرنے میں پہنچ گئے ۔وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا دھرنا دوسرے دن میں داخل ہوگیا۔مشیر اطلاعات کے پی شفیع جان نے کہا دھرنا ملاقات تک جاری رہے گا ،تاریخ تبدیل ہو گئی ہے ،لوگ ا ٓرہے ہیں، تاریخ 29 اور 30 تک جا سکتی ہے ۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ کے نمائندوں کے جیل انتظامیہ اور پولیس سے مذاکرات رات گئے تک جاری رہے ،مذاکرات فیکٹری ناکہ کے قریب نجی عمارت میں ہو رہے ہیں جن میں اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ جیل،وزیر اعلی ٰکے سی ایس او،پولیس نمائندے اور ممبر کے پی اسمبلی مینا خان شامل ہیں۔ذرائع کے مطابق مذاکرات میں ملاقات نہ کرانے پر تحریری وجہ بتانے اور بانی کی صحت سے متعلق یقین دہانی کرانے کا مطالبہ کیا گیا۔ کہا گیا وزیر اعلی ٰکے پی سمیت کسی پارٹی رہنما کی ملاقات کرائی جائے ۔ قبل ازیں سہیل آفریدی نے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر ہمارے خدشات بڑھ رہے ہیں۔سہیل نے فیکٹری ناکے پر موجود انسپکٹر اعزاز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک صوبے کے ساڑھے چار کروڑ عوام کا نمائندہ ہوں۔
آٹھویں مرتبہ میں یہاں آرہا ہوں مجھے کیوں نہیں بانی پی ٹی آئی سے ملنے دیا جا رہا ۔کیوں ایک صوبے کی تذلیل کی جا رہی ہے ۔سہیل آفریدی نے کہا کہ بانی کی طبیعت ناسازی کی خبریں گردش کررہی ہیں۔جو خبریں یا افواہیں آرہی ہیں ، اس سے تشویش بڑھ رہی ہے ۔ہم چاہتے ہیں ملاقات ہو یہ تشویش بھی ختم ہو۔تشویش بڑھے گی تو پوری قوم سڑکوں پر آئے گی۔تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی نے دھرنے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں تشویش ہے کہ بانی بیمار ہے تو کون سی بڑی بات ہے ۔ اندر جائیں ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کر کے لے آئیں۔مینا خان آفریدی نے کہا کہ یہ کوئی عام بات نہیں،بانی کی صحت کی بات ہے بار بار بتانے کے باوجود کیوں ملنے نہیں دیا جارہا،اسکی وجہ بتائیں ۔ادھر تحریک انصاف نے عمران خان کی صحت سے متعلق افواہوں پر حکومت سے وضاحت دینے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ سابق وزیرِاعظم کی اہلِ خانہ سے ملاقات کا فوری انتظام کیا جائے ۔ایکس پر جاری ایک بیان میں پی ٹی آئی ترجمان نے کہا کہ حکومت اور وزارتِ داخلہ فوری طور پر اس افواہ کی واضح تردید اور وضاحت کریں اور عمران خان اور ان کے اہلِ خانہ کی ملاقات کا فوری انتظام کریں۔