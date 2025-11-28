خلیج تعاون کونسل کیساتھ جلد آزاد تجارتی معاہدہ:پاکستان ترقی کے نئے دور میں داخل،بحرین کے سرمایہ کار زراعت،آئی ٹی،معدنیات،توانائی میں سرمایہ لگائیں،ہر ممکن سہولت دینگے:شہباز شریف
بحرین کے پاس عالمی مہارت اور معاشی تجربہ ، یہاں کے ترقی کے سفر سے سیکھنا چاہتے ،وقت آگیامضبوط تعلقات کو معاشی تعاون میں بدلیں،وزیراعظم کا منامہ میں کاروباری برادری سے خطاب نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی وزیر خزانہ شیخ سلمان بن خلیفہ سے ملاقات، فنانس، بینکنگ، تجارت ،معیشت کے شعبوں میں تعاون کیلئے روڈ میپ تیار کرنے کی خاطر ٹیمیں تشکیل دینے کا فیصلہ
منامہ، اسلام آباد (دنیا نیوز،نامہ نگار) وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان اور خلیج تعاون کونسل کے درمیان آزاد تجارت کا معاہدہ حتمی مراحل میں ہے جس پر جلد دستخط ہوں گے ، پاکستان ترقی کے نئے دور میں داخل ہورہا ہے ،بحرین کے سرمایہ کار زراعت ،آئی ٹی ،معدنیات، توانائی میں سرمایہ لگائیں، ہرممکن سہولت دیں گے ۔منامہ میں کاروباری برداری سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا پاکستان اور بحرین میں بردارانہ تعلقات ہیں، آج باہمی تعلقات کو وسعت دینے کے لئے یہاں موجود ہوں، بحرین آنے کا مقصد اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کرنا ہے ، ہمارے تعلقات ثقافتی، مذہبی اور باہمی احترام اور اعتماد کی بنیاد پر قائم ہیں۔انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے مذاکرات خوشگوار ماحول میں ہوئے ، بحرین میں موجود پاکستانی تمام شعبوں میں عظیم خدمات دے رہے ہیں، دورے کا مقصد اقتصادی شعبوں میں مزید پیشرفت ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ کہ پاکستان برادر ملک بحرین کے ساتھ اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کیلئے تیار ہے ، زراعت، آئی ٹی اور دیگر شعبوں میں دونوں ملک ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں، بحرین کے کاروباری اداروں کے ساتھ مل کر نئی راہیں کھول سکتے ہیں، اب وقت ہے ہم مضبوط تعلقات کو معاشی تعاون میں تبدیل کریں۔شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے پاس نوجوانوں کی بڑی طاقت ہے ، ہماری 60 فیصد آبادی 15 سے 30 سال کے درمیان ہے ، نوجوانوں کو آئی ٹی اور اے آئی کی تربیت سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں۔وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بحرین کے پاس عالمی مہارت اور معاشی تجربہ ہے ، پاکستان بحرین کے ترقی کے سفر سے سیکھنا چاہتا ہے اور تعاون کا خواہاں ہے ، بحرین کے سرمایہ کاروں کو پاکستان آنے کی دعوت دیتا ہوں۔انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان جی سی سی فری ٹریڈ ایگریمنٹ (آزاد تجارتی معاہدہ)جلد حتمی مراحل میں داخل ہو جائے گا اور سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی۔خطاب کے اختتام پر وزیراعظم شہباز شریف نے معروف قول کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر تیزی سے جانا ہے تو اکیلے جائیں، دور جانا ہے تو مل کر چلیں، یہ پاکستان اور بحرین کے مستقبل کے باہمی تعاون اور مشترکہ ترقی کا بہترین فلسفہ ہے ۔
اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے پرتپاک استقبال پر بحرین کے عوام اور قیادت سے اظہار تشکر کیا۔بحرین کے وزیر خزانہ شیخ سلمان بن خلیفہ نے کہا کہ پاکستان اور بحرین کے رشتے تاریخ سے جڑے ہیں، وزیراعظم پاکستان کی موجودگی ہمارے رشتوں کی تجدید ہے ۔دریں اثنا نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے بحرین کے وزیر خزانہ شیخ سلمان بن خلیفہ سے ملاقات کی ہے ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات وزیراعظم پاکستان اور بحرین کے ولی عہد کی حالیہ گفتگو کے تناظر میں ہوئی، پاکستان اور بحرین کے درمیان مالیاتی شعبے میں تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوئی۔بحرین نے فِن ٹیک کے میدان میں اپنی پیشرفت پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کے ساتھ شیئر کرنے کی پیشکش بھی کی۔اس موقع پر سٹیٹ بینک آف پاکستان اور بحرین کے سنٹرل بینک کے درمیان تعاون کے امکانات پر مشاورت کی گئی۔ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک نے فنانس، بینکنگ اور تجارت کے شعبوں میں تعاون کے روڈ میپ کے لیے مشترکہ ٹیمیں تشکیل دینے کا فیصلہ بھی کیا۔